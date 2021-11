Požeško-slavonska županica Antonija Jozić posjetila VPŽ i najavila buduće zajedničke projekte u kojima se ističe modernizacija ceste od Velike prema Jankovcu

Kada je prije dvije godine, kroz projekt Geopriče UNESCO geoparka, Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije, asfaltirala prometnicu od Slatinskog Drenovca, do granice s Požeško-slavonskom županijom, skratio se put prema Požegi za 20 minuta. No, taj projekt vrijedan 19,3 milijuna kuna, nije samo skratio put od “točke A do točke B”, već je Jankovcu donio “eksploziju novih turističkih dolazaka” i ponudio nove mogućnosti otkrivanja ljepota Papuka. No, nešto više od 9 kilometara ceste, stiglo je samo do granice s Požeško-slavonskom županijom, ali, u budućnosti bi i dio prometnice do Velike, trebao, umjesto makadama, dobit asfalt.

Bila je to najvažnija tema razgovora požeško-slavonske županice Antonije Jozić, koja je za svoj “prvi službeni posjet” nekoj županiji, izabrala Virovitičko-podravsku.

-Kao gradonačelnica Pleternice, uvijek sam gledala učiti od onih koji su bili izvrsni u svojim područjima, a Virovitičko-podravska županija je upravo po mnogobrojnim, ponajprije europskim projektima, uvijek bila uzor kako raditi, jer ste u svemu što ste radili, bili izvrsni i na tome čestitam županu Androviću – naglasila je županica Požeško-slavonske županije.

U razgovoru sa županom Igorom Androvićem i njegovim suradnicima, zamjenikom župana Marijom Klementom, načelnikom Općine Čačinci i ravnateljem parka prirode Papuk, Alenom Jurencem, ravnateljicom VIDRA-e, Eminom Kovač, pročelnikom za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ, Bojanom Mijokom i Ivanom Nemet, ravnateljicom Tehnološko-inovacijskog centra, Antonija Jozić je dobila jasnu sliku Virovitičko-podravske županije, njenih najvažnijih projekata, ali i podršku u budućim zajedničkim projektima.

-Cilj nam je prometno bolje povezati Park šumu Jankovac s Velikom i ostatkom Požeško-slavonske županije. Asfaltiranjem te prometnice, povećao bi se dolazak turista i na Jankovac, ali i dijelove naše, Virovitičko-podravske, ali zasigurno i Požeško-slavonske županije. Virovitičko-podravska županija predstavila je i svoje sustave navodnjavanja, a prenijeli smo i svoja iskustva VIDRA-e kao jedne od najboljih razvojnih agencija Hrvatske, te mogućnosti suradnje s Tehnološko-inovacijskim centrom, te Panonskim drvnim centrom kompetencija – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Cesta koja bi u budućnosti asfaltom spajala Virovitičko-podravsku županiju s Velikom, predstavlja najkraću i najbržu dionicu koja spaja Viroviticu i Veliku, ali i otvara veće mogućnosti dolazaka turista, kako na područje Virovitičko-podravske županije, te ovog dijela Slavonije, ali tako i posjete “Zlatnoj dolini”.

-Naše dvije županije su poprilično slične. Cilj nam je u budućnosti provoditi što više zajedničkih projekata. Park prirode Papuk, koji se rasprostire na obje županije, nas spaja i on nudi velike mogućnosti. Požeško-slavonska županija želi se aktivnije uključiti i u gradnju sustava navodnjavanja, a tu je upravo Virovitičko-podravska županija napravila veliki iskorak na razini Hrvatske. Trenutno imamo jedan veliki zajednički projekt. Naime, Poljoprivredno-prehrambena škola u Požegi, koja ima status Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru poljoprivrede, provodi projekt Regionalni centar kompetentnosti “PANONIKA”, za što je odobreno ukupno 49 milijuna kuna, a Srednja škola Stjepana Sulimanca iz Pitomača je jedan od partnera u projektu. Ipak, nama u Požeško-slavonskoj županiji je prioritet bolje prometno povezivanja Požeško-slavonske županije, odnosno Velike s Virovitičko-podravskom županijom. I Virovitičko-podravska, kao i Požeško-slavonska županija ima velike turističke mogućnosti koji se u budućnosti mogu dodatno razvijati, ali nam treba bolja prometna povezanost – naglasila je Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije.

Nakon radnog sastanka u Virovitičko-podravskoj županiji, županica Antonija Jozić, obišla je Dvorac Janković u Suhopolju, jedan od najznačajnijih projekata Virovitičko-podravske županije, koji je izgrađen europskim i sredstvima Virovitičko-podravske županije i predstavlja turističku perjanicu našeg područja. S karakteristikama Dvorca u Suhopolju, županicu Antoniju Jozić, uz župana Igora Androvića, upoznala je i direktorica Dvorca Suhopolje Sanja Sudar.

(www.vpz.hr, foto: K. Toplak)