Pri kraju je ovogodišnja berba lješnjaka u Poljoprivrednom pouzeću Orahovica: Prinos je manji, ali kvaliteta lješnjaka i cijena su neusporedivo veći

Poljoprivredno poduzeće Orahovica pri kraju je s ovogodišnjom berbom lješnjaka. Iako su muku mučili s vremenski neprilikama i potvrđuju kako je prinos vidljivo manji, kvaliteta i potražnja za lješnjakom su veći i bolji nego ikada. Voditelj Poslovne jedinice vinogradarstvo i voćarstvo Josip Tokić potvrđuje kako su mraz, suša i posebno led znatno oštetili lješnjak i učinili prinos manjim.

– Ovo je bila jedna od turbulentnijih godina u poljoprivredi otkako pamtimo, pa tako i u voćarskim granama. U početku godine smo zabilježili niske temperature pa zatim mrazeve. U ranom proljeću, kada je vrijeme oplodnje lješnjaka, ponovno je bilo iznimno hladno vrijeme što nikako nije povoljno za proizvodnju. I onda kada smo mislili da je sve prošlo, u ljeto su nas pogodile dvije elementarne nepogode, tuča i olujno nevrijeme. Svaki od tih klimatskih nepogoda je odnio jedan dio uroda tako da ove godine očekujemo manji urod, možda će čak biti u nekim okvirima desetogodišnjeg prosjeka, ali u odnosu na prošlu godinu znatno će biti manji, negdje na oko 25-30 %. Treba reći da je najveći proizvođač lješnjaka u Europi, Italija, zabilježila još veće vremenske neprilike i kod njih su urodi 50-80 % manji što je rezultiralo i znatno većoj cijeni na tržištu nego do sada. Unatoč svemu, lješnjak je najstabilnija voćarska kultura u Hrvatskoj i odmah je cijena kompenzirala manji urod, odnosno nedostatak lješnjaka. Znači, prosječna cijena prošle godine je bila 15-16 kuna za kilogram lješnjaka, a ove godine je 19-20 kuna, tako da je to ono dobro za nas kao proizvođače, ali i za naše kooperante koji su bili u sličnoj situaciji. To nam donosi da možemo dobro zatvoriti godinu i pripremiti se za nove investicije iduće godine– kaže Tokić te naglašava kako je ove godine kvaliteta izvrsna uz osnovni preduvjet dobrog podneblja i svih poduzetih agrotehničkih mjera.

– Ono što se nama pokazalo kao jedna od važniji agrotehničkih mjera je berba u nekoliko prohoda što znači da ne čekamo da nam sav lješnjak padne, nego beremo dio po dio kako nam ne bi lješnjak dugo ležao. Kako on pada mi ga skidamo i evo sada je u tijeku taj treći prohod. Do sada smo već ”pod krov” stavili 90% ovogodišnjeg uroda i samim time što lješnjak ne leži dugo na tlu u nekakvi nepovoljnim uvjetima to je garancija da imamo kvalitetan lješnjak što su prepoznali i kupci izvan Hrvatske. Jedan dio novog uroda smo prodali našem partneru u Italiju, a svi ostali partneri čekaju da završi berba kako bi mogli od nas preuzimati. Nama je prednost što nama zapadno europsko tržište prepoznaje kao proizvođača visoko kvalitetnog lješnjaka i spremni su ga svake godine platiti i više nego što je slučaj sa turskim ili gruzijskim lješnjakom– nastavlja Tokić, a prvim brojkama ovogodišnjeg uroda te najavi slijedeće godine kaže.

– Možemo govoriti ove godine o blizu 500 tona lješnjaka sa naših nasada te oko 300 tona otkupa s nasada naših kooperanata pa ćemo tako imati negdje oko 800 tona lješnjaka ove godine. Kada govorimo o kooperantima i oni su nažalost dosta stradali od elementarnih nepogoda, a imamo ih doista u cijelom ovom podneblju, od Iloka do Čakovca. Negdje su štete 20%, negdje 40%, ali kada uzmemo prosjek urod je od kooperanata u odnosu na prošlu godinu manji za 30%. Svi nekako vjerujemo kako će naredna godina biti puno bolja bez ovakvih vremenskih problema, a ono što je dobro je kako se već sada vidi po biljkama, odnosno po cvjetovima koji se već sda formiraju, da bi nagodinu mogli očekivati dobu berbu što je poticaj svima da i dalje sade. Zadnjih deset godina se, naime, pokazuje kako je lješnjak najisplativija voćna kultura jer je stabilna i uz nju se može računati na stalne prihode. Nama je to poticaj da sadimo nove nasade pa tako ove godine planiramo posaditi novih 135 hektara na lokaciji između Orahovice i Zdenaca. Želimo investirati u taj sektor jer smo sigurni da je to jedna od najboljih investicija koju možemo napraviti– zaključio je Tokić.

