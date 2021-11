Pritisak oboljelih na županijske bolnice sve veći: Respiracijski centar KBC-a Osijek proširen za još 24 uređaja

U zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske žipanije obrađeno je 676 uzoraka od kojih su 343 bila pozitivna.

U Osijek je čak 188 novooboljelih osoba, dok Našice ima 23, Erdut 15, Belišće i Đakovo po 14, Bizovac 12, Čepin i Valpovo po 10, Beli Manastir 9, Đurđenovac i Koška po 7, Antunovac 5, Podgorač i Semeljci po 4, Bilje i Ernestinovo po 3, Darda, Jagodnjak, Magadenovac i Šodolovci po 2, a Čeminac, Donja Motičina, Draž, Kneževi Vinogradi, Popovac, Trnava i Vladislavci po jednu novozaraženu osobu.

Na bolničkom liječenju nalazi se 109 osoba oboljelih od Covida-19, od kojih je 76 smješteno u KBC Osijek, a 33 pacijenta s tim oboljenjem nalazi se u OŽB Našice.

U Respiracijskom centru je 17 Covid pacijenata.

Preminule su četiri osobe iz Belišća, Tenje, Bijelog Brda i Osijeka, u dobi od 64, 66, 75 i 83 godine.

Trenutno se u samoizolaciji na osječko-baranjskom području nalaze 974 osobe.

Na današnjoj (petak) sjednici Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i novim mjerama govorili su načelnik Stožera Mato Lukić, zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Osijek Krunoslav Šego i voditelj Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ Tomislav Dijanić.

– Epidemiološka situacija nije dobra u cijeloj RH, pa tako ni na području naše županije. Stoga smo u koordinaciji sa svim relevantnim osobama i institucijama te na temelju aktualnih pokazatelja donijeli odluku da još idući tjedan produžimo nastavu po modelu C za djecu od petog do osmog razreda osnovnih škola, kao i za učenike srednjih škola, dok će djeca od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu pohađati po modelu A, u školi – rekao je načelnik Stožera Mato Lukić. Najavio je ponovno otvaranje drive-in testiranja idućeg tjedna, no o tomu će biti javnost informirana.

Dr. sc. Krunoslav Šego istaknuo je kako je od jučerašnjih 17 bolesnika u Respiracijskom centru KBC-a već jutros taj broj povećan za još dva pacijenta.

– Najveći dio tih bolesnika, 75 do 90 posto, nisu cijepljeni protiv koronavirusa, što potvrđuje da je cijepljenje zaista dobra zaštita. Sada imamo veliki broj testiranih i pozitivnih osoba, a to će se za 10-20 dana odraziti na rad KBC-a. Zato smo, osim seta mjera Nacionalnog stožera, apelirali i da se donese odluka o online nastavi kako bi bolnica dobila na vremenu i uspjela zbrinuti sve bolesnike. Naime, KBC je regionalni centar za Covid bolesnike, a naravno mora zbrinjavati i sve druge oboljele. Dinamika povećanja oboljelih je zadnjih dana „eksplodirala“, a bez prihvata pacijenata u našičkoj bolnici i suradnje s drugim bolnicama u Slavoniji i Baranji situacija bi bila neizdrživa za KBC – rekao je dr. Šego te apelirao na građane za cijepljenje. Objavio je i da je Respiracijski centar KBC-a proširen za još 24 respiratora jer se očekuje još veći pritisak oboljelih.

Dr. sc. Tomislav Dijanić je rekao da se povećava interes građana za cijepljenje, oko 50 posto u odnosu na ranije tjedne, te pozvao građane da se odazovu i tako zaštite svoje kao i zdravlje drugih ljudi.

(www.icv.hr, tj)