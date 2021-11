„Rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze“: Prva pjesnička zbirka Zorana Vakule predstavljena pitomačkoj publici

Jučer (petak) je u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića održano predstavljanje prve pjesničke zbirke Zorana Vakule „Rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze“. Između ostali na promociji prisustvovali su i predsjednik Općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić koji se prisutnima obratio s nekoliko riječi.

– Zorana se sjećam još od škole. Uvijek je pomagao drugima i bio dostupan svima i takav je ostao do danas. Drago mi je što je odabrao baš rodnu kuću Petra Preradovića za promociju zbirke. Sigurno da je promotor, kako Podravine tako i svoje Pitomače i na tome smo mu iznimno zahvalni. Od srca mi je drago da smo ovim izdavanjem kao Općina pomogli i uvijek stojimo na raspolaganju za sve projekte koje ima u planu – rekao je načelnik općine Željko Grgačić.

Zbirka je ponajprije posvećena svakodnevnim sažetim vremenskim prognozama u rimi od proljeća 2020. godine do ljeta 2021. te klimatskim promjenama i biometeorologiji. Budući da je većina rima nastala u koronavirusnom razdoblju koje je u Hrvatskoj počelo u prvim mjesecima 2020. godine i nakon velikog „zagrebačkog potresa“ u ožujku iste godine, dio stihova je i nekrološke naravi – oproštaj i spomen na neke od poznatih osoba koje su nas napustile prošlih mjeseci.

Uvod u promociju ove zbirke započeo je s prvom uglazbljenom pjesmom iz zbirke „Kišno jutro u gradu“ koju je na gitari izveo Tomislav Tišljar. O samoj zbirci i autoru ispričala je recenzentica knjige te profesorica i savjetnica Marija Pepelko. A obratio se i sam autor knjige, Zoran Vakula koji je u nekoliko riječi ispričao kako je nastala ova zbirka.

– Pisanjem se bavim još od osnovne škole i moja prva pjesma je bila napisana o Pitomači i izvedena je upravo u rodnoj kući Petra Preradovića. Čast i zadovoljstvo mi je što imam priliku prezentirati i promovirati moju prvu zbirku pjesama ili tekstova u rimi upravo u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića – rekao je autor Zoran Vakula.

– U ovoj zbirci nisu moje rane rime, nego samo rime nastale od 2020. do 2021. godine i to jedinstven projekt u svijetu, a to su svakodnevne vremenske prognoze u stihu i rimi. Ima preko 550 pjesama, tekstova u rimi podijeljenih o klimatologiji, o biometeorologiji, rimovane prognoze, o doba koronaviroze, prigodnice, promidžbene rime i nekrološke rime, zbog mnogobrojno poznatih ljudi koji su nas napustili prošle godine. Da bi ova zbirka ugledala svijetlo dana zaslužna je i Općina Pitomača koja mi je pomogla, a ove zbirke ne bi ni bilo da me pokojni Dalibor Sokolić, poznati režiser, nije potaknuo na pisanje. Nadam se da će bar nekoga zainteresirati i potaknuti da upiše srednju meteorološku školu ili studiranje ove grane – dodaje.

Osnovni cilj ove zbirke je dodatna promidžba i pristupačnost meteorologije, posebice vremenske prognoze, te njezino lakše pamćenje, kao i približavanje onima koji vole poeziju u rimi.

Pitomačanin Zoran Vakula objavio je desetke stručnih i znanstvenih radova te održao mnoga predavanja u zemlji i inozemstvu. Urednik je brojnih emisija te je bio prvi meteorolog u svijetu koji se natjecao u „Plesu sa zvijezdama“. Pojavljivao se u brojnim TV serijama te je autor kratkog dokumentarnog filma o povijesti meteorologije. Do sada je jedini meteorolog u Hrvatskoj i tek 9. u Europi koji je 2020. godine dobio nagradu Europskog meteorološkog društva za izvanredna postignuća na području meteorologije i medija. Osim ove prve zbirke rimi i pjesama, Zoran je objavio prvu meteoslikovnicu „Vjetropirasta“ te u planu ima njih još desetak.

– Osim zbirke, pod kraj studenoga izlazi druga meteoslikovnica „Vremenaste priče„ pod nazivom „Oblačasta“ koju radim s Nikom Titanikom. U projektu imam još njih desetak, a osim toga planiram još dvije zbirke pjesama „Meteostrip“ i „Meteokarikature“ – najavio je Z. Vakula.

Posjetitelji su također, imali prilike probati i prvu ediciju hrvatskog wiskyja „Vakula je rek’o“ koju je proizvela prva hrvatska bačvarija i destilerija Pepel-Co njemu u čast. Pred kraj uz glazbenu pratnju Tomislava Tišljara, Zoran Vakula i Rosanda Tometić pročitali su nekoliko pjesama, odnosno stihova iz zbirke „Rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze“.

Autor karikature s naslovnice je Tomislav Devčić, karikaturist iz Siska, urednica zbirke je Lavanda Poljak Vakula, a grafički urednik je Zvonko Pintar iz Našica. Izdavač zbirke je Zoran Vakula, suizdavač PDF obrt Našice, a objavu zbirke omogućila je Općina Pitomača. Osim na promociji, zbirka će se moći uskoro moći kupiti i u nekim knjižarama.

