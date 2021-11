Restoran Dravska Iža iz Križnice dobitnik je nacionalne godišnje nagrade Simply the Best u kategoriji „ugostiteljstvo – objekti s ponudom tradicijske hrane“ za 2021. godinu. Ovu nagradu za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije tradicionalno dodjeljuje UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia. Nagrada će predstavnicima Dravske iže biti uručena 24. studenog u Hotelu Katarina u Selcu. Inače, dobitnici ove nagrade kroz prijašnje godine s područja Virovitičko-podravske županije su bili i Dravska priča, Park prirode Papuk, izložba „Virovitica voli vlakove“, „Zlatni klas Otrovanec“, „Rokovo“, virovitički glumac „Mijo Pavelko Mikeš“…

(vpz.hr, Facebook, Fotografije: I. Bedeković i K. Toplak)