Upoznajte Mateu Doner iz Voćina, prvu ženu u predsjedništvu Hrvatske vatrogasne zajednice

Žena, vatrogasac, predsjednik DVD-a Voćin, a po najnovijem i zamjenica predsjednika Vatrogasne zajednice VPŽ. Za sve one koji smatraju da žene u određenim strukturama ne mogu parirati muškarcima, ova rečenica možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali točno je. Matea Doner je zaista sve to, a još k tome radi u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu, kao odgojitelj u poludnevnom boravku. Veliko iskustvo ima i u radu kao učiteljica njemačkog jezika, informatike i matematike. Također je i student psihologije i psihoterapije, a uz sve navedeno je i majka dvoje djece.

Očito su u Vatrogasnoj zajednici prepoznali sposobnosti ove 31-ogodišnje žene pa je na sjednici Predsjedništva Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije, pod vodstvom Željka Palkovića, predsjednika vatrogasne zajednice županije, održane 22. listopada, jednoglasno izabrana za njegovu zamjenicu. Tu časnu dužnost obnašati će do 2026. godine.

– Već kao dijete bila sam vrlo radoznala i ambiciozna te se nikad nisam zadržavala na jednom mjestu. Od osnovne škole u Voćinu, srednje u Slatini, fakulteta u Osijeku, Veleučilišta u Šibeniku i Veleučilišta u Virovitici – ukratko je rekla Matea, pritom napomenuvši da bi detalji njene izobrazbe trajali predugo i oduzeli bi joj puno vremena. Shvatili smo, jer netom je došla sa sastanka u Virovitici, a zasigurno još danas ima puno posla i u DVD Voćin i u svojoj obitelji. Kako sve to stigne obaviti?!

– Važna je organizacija vremena. Svi oni ili one koji si znaju organizirati vrijeme mogu dosta toga obaviti. Izostanak te organizacije vremena neki nazivaju „prazni hod“ i slično, što je uistinu točno. Bitno je napraviti dobar plan i od jutra krenuti u akciju. Naravno da uvijek postoji latentna opasnost da čovjek sa puno obaveza u nečemu i popusti, ali moram priznati da se to meni nije dogodilo, a nadam se da i neće. Dok god budem mogla biti ovako angažirana, to ću i raditi, a kad osjetim da to više ne mogu, rasteretiti ću se poneke dužnosti. No držim da su ovo tek moji početci, mlada sam, imam definitivnu podršku od mog supruga Ivana koji je također vatrogasac u DVD-u Voćin, ali također i brižan suprug i otac – s neskrivenim zadovoljstvom je ustvrdila Matea koju cijene i vatrogasci, ali i ostali mještani Voćina, pa i šire.

– Moje opredjeljenje je da pomažem ljudima, a to govori i moja profesija odgajatelja na kojoj neću stati nego idem i dalje jer htjela bih u budućnosti ponuditi i psihološku pomoć, kako djeci, tako i odraslima jer smatram da je to vrlo važno, posebno kod osoba koje obavljaju stresne poslove. I vatrogastvo spada u tu kategoriju, a DVD-i koji na svom području prvi, a često i jedini izlaze na intervencije, u pravom smislu riječi ispunjavaju „posao vatrogasca“. U gradskim DVD-ima se to svodi uglavnom na obuku mladog kadra, natjecanje i slično, a mi u ruralnim sredinama udaljenima od Javnih vatrogasnih postrojbi, sve to radimo sami – napomenula je Matea koja dužnost predsjednice DVD-a Voćin obnaša već dvije godine.

– Matea je odličan predsjednik i suradnik i od kada je vodstvo DVD-a preuzela mlađa struktura vatrogasaca, sve je krenulo „uzbrdo“. U svakom slučaju veliku zaslugu za to imaju Virovitičko-podravska županija i županijska Vatrogasna zajednica, razna ministarstva, Općina Voćin na čelu s načelnikom Predragom Filićem, ali i naši prijatelji vatrogasci iz Austrije koji su nam donirali vozila. Napomenut ću da smo u protekle dvije godine izgradili garažu za vatrogasna vozila, renovirali zgradu DVD-a Voćin te dobili 4 vatrogasna vozila za intervencije i prijevoz vatrogasaca. Sve to ima i svoj razlog jer u udaljenijim naseljima, odnosno općinama poput općine Voćin, vatrogasci su vrlo važni ne samo za namjenske poslove gašenja požara, nego su prvi i u svim drugim akcidentnim situacijama, od prometnih nesreća, elementarnih nepogoda i svih drugih zala, poput Covida 19 gdje su naši vatrogasci također svojim angažmanom odigrali veliku ulogu ovdje – napomenuo je zapovjednik DVD-a Voćin Zdravko Ojkić, a nadopunila ga je i Matea:

– Još se dosta treba raditi na sveukupnom poboljšanju DVD-a, a vjerujem da ću sada i kao zamjenica predsjednika VZ VPŽ moći dati obol u svemu tome, ne samo DVD-u Voćin, nego i drugim DVD-ima na području naše županije. To je uostalom i moja dužnost, a obilazak Dobrovoljnih vatrogasnih društava tijekom svojih redovnih aktivnosti zamjenice predsjednika uvelike će mi pomoći da steknem pravi uvid u rad pojedinih DVD-a. Vatrogastvo je moja velika ljubav od prvog susreta, a vatrogasna odora moj najdraži odjevni artikl – pola u šali, pola u zbilji rekla nam je Matea, za koju uistinu mnogi vjeruju da će opravdati ukazano povjerenje županijskih vatrogasaca.

(www.icv.hr, bs)