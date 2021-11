Uvode se sankcije za neprovođenje Covid-potvrda, kazne od 30.000 do 50.000 kuna

- PROMO -

U Banskim dvorima održan je sastanak vladajuće većine. Prije užeg kabineta vlade, javnosti su se obratili ministar zdravstva Vili Beroš i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Beroš je ponovio epidemiološke podatke, kazavši da situacija nije dobra. Poručio je građanima da prime treću dozu cjepiva.

– To je iznimno važno, jer treća doza pojačava odgovor našeg imunosnog sustava i imunitet čini dugotrajnijim – rekao je Beroš.

– Molim sve naše sugrađane, poglavito starije, da shvate važnost cijepljenja. Uz pridržavanje protuepidemijskih mjera to je put za izlazak iz epidemije – rekao je Beroš.

– Izgleda da smo iznjedrili novi moto na subotnjim prosvjedima ‘Misli na sebe, ugrozi druge! Misli na sebe, zarazi druge! – rekao je Beroš.

– Nemojte biti licemjeri, nemojte izbjegavati testiranje, nemojte izbjegavati mjere, nemojte izbjegavati cijepljenje, a na kraju kucati na vrata preopterećenog zdravstvenog sustava. To je licemjerje – govori uzrujano Beroš.

Nisu svi ljudi na prosvjedu bili ravnozemljaši, rekao je Beroš, dodavši da je bilo i liječnika i intelektualaca.

– Ti ljudi su izmanipulirani. U Hrvatskoj postoje dva paralelna svijeta – rekao je Beroš.

Obratio se i pravnicima, sociolozima, bioetičarima…

– Dajte mi vi, veleučeni pravnici, sociolozi, bioetičari, recite kakve bi mjere trebale biti. Povijest upotrebe covid-potvrda vlada iz srednjeg vijeka. Kad je kuga vladala, ljudi su trebali donijeti potvrdu da ne dolaze iz zaraženih gradova. Venecija. Velike boginje. Sve je to ekvivalent covid-potvrdi – rekao je Beroš.

– Molim sve da vjerujemo struci, liječnicima. Spašavali smo oduvijek živote i sada to radimo – rekao je Beroš.

– Posljedice su to infodemije. Svaki peak epidemije prati infodemija. Fake news, loša informacija, kriva procjena, vode nas prema većem broju zaraženih i to je problem. Nemojte docirati liječnicima što treba napraviti – rekao je Beroš.

Covid-potvrde su kompromis, omogućavaju ekonomske tijekove. To je bit. Na taj način štitimo živote naših građana, a i gospodarstvo, rekao je Beroš.

– One zemlje u Europi koje su ranije od nas uvele covid-potvrdu, navode o korisnosti njihove upotrebe. One ne zaustavljaju širenje epidemije, ali smanjuju širenje epidemije i ako su ljudi dovoljno odgovorni, epidemiolozi smatraju da bi to trebalo biti dostatno – rekao je Beroš.

“Cijepljeni se manje zaražavaju, manje oboljevaju i manje umiru. Ovo je apel svih stručnjaka, vjerujte struci, a ne nekim lažnim prorocima”, zaključio je Beroš.

Mijenja se zakon, za one koji ne provode kazne od 30.000 do 50.000 kuna

Riječ je preuzeo ministar Malenica.

– Definirali smo javno-pravo tijelo koje je dužno provesti odredbu predočenja covid-potvrda. Kroz pojam javno-pravnih tjela smo obuhvatili sva tijela i definirali odgovornu osobu – rekao je Malenica.

– Predvidjeli smo i sankcije za odgovorne osobe koje ne poštuju odredbe o covid-potvrdama, kazne su od 30.000 do 50.000 kuna – rekao je Malenica.

Pitanje aktiviranja Arene

– Opći stav je da se za odluku o Areni pričeka sljedeći tjedan, da se vide hospitalizacije, premda su neki bili da je odmah stavimo u pogon. Ne možemo sve preslikati iz prošlog vala, ali moramo biti spremni na sve – rekao je Beroš.

– Netko tko doživi infarkt ili moždani više neće moći u KB Dubrava. Ove mjere su za zaštitu zdravstvenog sustava – rekao je Beroš.

(index.hr)