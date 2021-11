Zbog nestašice knjiga o Harryju Potteru, serijali se preprodaju i po 3.800 kuna! ‘Nitko u Hrvatskoj nema pravo tiskanja’

- PROMO -

Malo koja knjiga na svijetu dosegla je popularnost kao serijala romana o Harryju Potteru. Moglo se to osjetiti i na ovogodišnjem Interliberu kada su se kupci tražili hrvatsko izdanje serijala od sedam knjiga koje je napisala britanska književnica J. K. Rowling, no nisu ga nigdje mogli pronaći. Knjige na hrvatskom o avanturama mladog čarobnjaka Harryja Pottera i njegovih najboljih prijatelja Rona Weasleyja i Hermione Granger u Hogwartsu trenutno možete kupiti samo od onih koji već posjeduju knjigu, dok knjige o poznatom čarobnjaku na engleskom mogu se kupiti u knjižarama.

Nitko nema prava za nadotisak

Inače, Algoritam je prijašnjih godina prevodio i objavljivao knjige o mladom britanskom čarobnjaku. No njihova prava na tiskanje su nepovratno istekla i sada već dvije godine ni jedan hrvatski izdavač nema prava za nadotisak knjiga Joanne Rowling o Potteru na hrvatskom jeziku, iako je interes za to ogroman. Uz to, Algoritam d.o.o. godinama je poslovao s milijunskim gubicima i završio u stečaju.

O ovoj situaciji razgovarali smo s nekadašnjim prvim čovjekom Algoritma Nenadom Antičevićem.

– Sad nitko nema prava na to. To sad stoji kod agenta od Rowling i oni su rekli da će se javiti kad dođemo na red, jer da imaju i pametnijeg posla nego se baviti s pravima u Hrvatskoj – rekao nam je Antičević.

I Antičević potvrđuje kako za prava ima puno zainteresiranih i previđa kako će se zasigurno raditi o velikoj svoti novca. Pojasnio je kako je uobičajeno da autori imaju sedam posto od prodajne cijene knjige, a J.K. Rowling ima 25 posto.

– Nitko nikada u povijesti izdavaštva nije uspio tako ucijeniti svoje izdavače. Veliki autori obično dođu do 10 posto. Kad autor uzme 25 posto, izdavaču ne ostane gotovo ništa, ali J.K. Rowling tvrdi kako je i to ogromna lova s obzirom na to koliko se ona prodaje – ispričao nam je Antičević.

Mozaik knjiga već godinama objavljuje nove knjige J.K. Rowling na hrvatskom području. Joanne Rowlling zadnjih je godina mijenjala agenta, pa je svako pregovaranje o autorskim pravima usporeno.

Potrebno izdvojiti tisuće kuna za sve knjige

Na internet oglasniku, točnije Njuškalu, vlasnici knjige o Harryju Potteru prodaju po nevjerojatno visokim cijenama. Tako se prvi, treći, peti i šesti dio serijala može kupiti za 1.150 kuna u jednoj ponudi. A jedan splitski ponuditelj prodaje cijeli serijal za visokih 3.800 kuna. Cijeli serijal u kojem su dvije zadnje knjige prvo izdanje prodaje se za 2.500 kuna.

Dok neki prodaju više knjiga ili cijeli serijal, kupci mogu pronaći i samo jednu knjigu. Tako primjerice “Harry Potter i Red feniksa” košta 499 kuna. Također na Njuškalu može se kupiti prvo izdanje Harry Pottera i zatočenik Azkabana za 700 kuna. Prvo izdanje posljednjeg romana Harryja Pottera na engleskom jeziku može se naći za 800 kuna.

– Prava su ostala negdje u limbu. Znam da se puno većih hrvatskih izdavačkih kuća bori da bi ta prava dobilo. Ljudi su spremni dati ozbiljan novac. Znam sigurno da je zainteresirana Školska knjiga, kao i Znanje, a vjerojatno i Mozaik – rekao je za RTL.hr Slavko Kozina, predsjednik Zajednice nakladnika i izdavača.

Na bosanskom i srpskom

Sad kao posljedica nedostatka Harry Pottera na hrvatskom se događa, rekao nam je Kozina, da se uvozi Harry Potter na bosanskom i srpskom te na engleskom. A uz to Kozina kaže kako je primjetno da Harry Potter po antikvarijatima doseže jako visoke cijene, jer ga se na hrvatskom ne može kupiti u knjižarama.

– To nema veze s Hrvatskom, to ima veze s vlasnikom autorskih prava – pojasnio je Kozina.

Knjiga o ovom svjetski poznatom čarobnjaku u godinu dana, od kad su prestali izlaziti filmovi, proda se u oko 2000 primjeraka, rekao nam je osnivač Algoritma. No riječ je o serijalu, što znači se ta brojka treba pomnožiti sa sedam. Prema Antičevićevim izračunima, svako deseto dijete u Hrvatskoj dobije knjigu o Harryju Potteru na poklon.

Antičević je prava kupio šest mjeseci nakon što je u Velikoj Britaniji izašla prva knjiga o Potteru. No, kaže vremena su se promijenila.

– Kad sam ja kupovao Harry Pottera onda je ono što je odlučio, nije bila lova, nego ugled izdavača. Oni su htjeli uglednog izdavača. Međutim to je bio njezin stari agent. Ovaj novi agent je jedan mladi dečko koji je očigledno orijentiran na skupljanje love. Dok starom agentu lova uopće nije trebala jer je bio deseti najbogatiji čovjek u Engleskoj – kazao je Antičević.

(rtl.hr)