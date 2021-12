Buran vikend na osječko-baranjskim prometnicama: Najviše napuhala vozačica (41), a mladiću (19) prijeti kazna i do 40.000 kuna

- PROMO -

U protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko – baranjske na području Osijeka evidentirane su 4 prometne nesreće gdje je u jednoj prometnoj nesreći jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Preostale tri prometne nesreće za posljedicu su imale materijalnu štetu, izvijestila je PU osječko-baranjska.

Na području Osijeka dogodile su se 3 prometne nesreće i 1 na području Belišća.



U razdoblju od 10. do 12. prosinca, na području Policijske uprave u prometu je zaustavljeno 37 vozača od kojih 32 vozača osobnog automobila i 5 vozača bicikla, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.

Evidentirano je još 190 drugih prekršaja od kojih 73 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 24 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 24 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanje pod zabranom, 1 prekršaj upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 64 ostala prekršaja.

Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je jučer 12. prosinca, u 00,30 sati, u Karancu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljala 41-godišnja hrvatska državljanka iz Darde. Vozačici je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,91 grama po kilogramu te je smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.

U subotu, 11. prosinca, u 11 sati, u Kneževim Vinogradima, u nadzoru prometa zaustavljen je biciklist 66-godišnji hrvatski državljanin iz Kneževih Vinograda. Vozaču bicikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi od 1,18 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Jučer, 12. prosinca, u 1,15 sati, na državnoj cesti broj 53, između Donjeg Miholjca i Rakitovice, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao 19-godišnji hrvatski državljanin iz Rakitovice, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje te se odbio podvrgnuti izuzimanju krvi i urina zbog utvrđivanja droga u organizmu vozača.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova, stoji u priopćenju.

(www.icv.hr, PU osječko-baranjska)