Igor Rajković ekskluzivno za ICV: Imamo najbolji par na svijetu, a u nedjeljnom finalu očekujemo Ruse

Nakon jučerašnje pobjede hrvatskih tenisača u polufinalnom dvoboju Davis Cupa protiv reprezentacije Srbije, euforija se ne stišava. Po četvrti put Hrvatska će igrati finale ovog prestižnog natjecanja, a nakon slavlja 2018. godine, vjerujemo u novi naslov i titulu najbolje svjetske teniske reprezentacije! Uoči finalnog dvoboja, koji je na rasporedu sutra (nedjelja), iz Madrida nam se javio Igor Rajković, glasnogovornik Hrvatskog teniskog saveza, koji je ekskluzivno za ICV otkrio kakva atmosfera vlada među igračima, koja su bila očekivanja prije samog turnira, te koju reprezentaciju vidi kao protivnika u sutrašnjem velikom finalu.

Prije svega, otkrio nam je kako čestitke na pobjedama stižu svakodnevno!

– Iskreno, uživamo u čestitkama koje nam stižu, ne samo u posljednja 24 sata, već i nakon prvih pobjeda koje smo ostvarili u Torinu. Dečki su to i zaslužili, Hrvatska je neporažena u ova četiri odigrana susreta, a nadamo se da će tako ostati i nakon sutrašnjeg finala!- započeo je Igor i dodao.

– Atmosfera u ekipi je vrhunska, a ista situacija je i u dvorani! Možemo samo žaliti što nismo imali onakvu podršku kakvu smo željeli, no za to je zaslužna trenutna epidemiološka situacija. S nama je u Madrid trebalo doputovati i dvadesetak glazbenika koji su okupljeni u sastav “Dečki s Kvarnera”, međutim dolazak u dvoranu nije moguć bez maske stoga i puhačima koji su nas pratili nije omogućeno sviranje, tako da su na kraju ipak odustali od dolaska. No podršku smo ipak imali. S nama je bila grupa navijača “Mi Hrvati” koja prati nogometnu, košarkašku, rukometnu reprezentaciju, tako da su nam oni bili vjetar u leđa od samog početka i bili su velika pomoć igračima- dodao je.

Igor, koji je “naš” čovjek, rodom iz Suhopolja, izjavio je kako ovakav uspjeh ipak nisu očekivali, a razlog tomu bio je izostanak Borne Čorića.

– Finale teško da smo očekivali buduću da Borna Čorić nije igrao zbog ozljede. Zamijenio ga je Borna Gojo, 279. igrač na rang listi, što govori o njegovim rezultatima na individualnom planu, no to se ne odnosi na kvalitetu njegove igre za reprezentaciju. Davis Cup je stvoren za njega, igrao je izuzetno nadahnuto, a u sva tri odigrana meča suprotstavili su mu se igrači koji su u top 75 na listi. Pobjeda protiv Sonega bila je pobjeda protiv najbolje rangiranog igrača ikad, Lajović je nešto lošiji, no ti dečki su teniska elita. Tim pobjedama osigurao je Hrvatskoj put do finala. Jasno je kako je Čiliću nešto teže igrati buduća da njega konstantno čekaju najbolje plasirani igrači, no zato imamo fantastični, najbolji par svijeta koji u četiri meča nije izgubio niti jedan set- dodao je.

Iako Đoković nema dobre rezultate što se tiče igre u parovima, prema Igorovim riječima, protiv njega nije svejedno igrati.

– On ne igra parove jer je na vrhunskom nivou to teško kombinirati. Mislim da je Jevgenij Kafeljnikov jedini koji je osvojio isti Grand Slam u paru i pojedinačno, bio je to Roland Garros tamo devedeset i neke godine, a da se i Đoković više posvetio igri u parovima, zasigurno bi bio puno opasniji. Nikola i Mate igraju poput uštimanog stroja, odrađuju većinu mečeva rutinski, nema iskakanja, znaju tko će što napraviti u kojem trenu i igraju savršeno- izjavio je Igor.

Kako smo spomenuli, bit će ovo četvrto finale Davis Cupa za Hrvatsku, osvajali smo ga dva puta, a najviše boli poraz od Argentine. Ako pitamo Igora, on u finalu vidi reprezentaciju Rusije.

– Sustav igre bitno je promijenjen, igraju se tri meča, a to je nama u ovom trenutku puno bolje. Danas ćemo saznati suparnika u finalu, a rekao bih da su glavni favoriti Rusi, strahovito su jaki. Imaju Medvedeva koji igra vrhunski tenis i koji će po mom mišljenju biti budući broj jedan, imaju Rubleva koji igra jako dobro i također spada u odlične tenisače, a Khachanov je među teniskim stručnjacima koji može puno napraviti. U današnjem dvoboju Rusi su veliki favoriti protiv Njemačke koja nema igrača u top 50 na Davis Cupu, a iako su zasluženo došli do polufinala, mislim da je ovo za njih kraj.

Podrška u finalu bit će im najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić.

– Luki će se baš sve dobro spojiti, danas ima svoje obaveze tako da nas sutra može bodriti s tribina, a i poznato je da su on i Marin u jako dobrim odnosima. I u Torinu smo imali podršku naših nogometaša, na tribinama su nas bodrili Mario Mandžukić, Ivan Perišić i Josip Brekalo. Sportaši se međusobno prate i uvažavaju, a Luka nas je došao pozdraviti i u hotel. Lijepo je imati takvu podršku, no ne smijemo zaboraviti i naše navijače koji su se već najavili i znamo što nas očekuje sutra. Bit će glasno u Madridu!- zaključio je Igor.

Podsjetimo, finale Davis Cupa igra se sutra od 16 sati, a tko će nam se tamo suprotstaviti, Rusija ili Njemačka, saznat ćemo danas.

(www.icv.hr, mra)