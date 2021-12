Održana 1. sjednica Strukovne grupe turizma HGK-ŽK Virovitica: Pokrenuta inicijativa za osnivanje receptivne turističke agencije za područje VPŽ

- PROMO -

Strukovna grupa turizma HGK-Županijske komore Virovitica danas (četvrtak) je u hotelu Pustare Višnjica održala svoju 1. sjednicu. Jedna od važnijih točaka dnevnog reda, prema očekivanjima je bila Utjecaj epidemije na poslovanje u turističkoj djelatnosti na području VPŽ, te projekcija za 2022. godinu.

Opći zaključak je da je koronakriza imala negativan utjecaj na poslovanje u 2020. godini, no da se u ovoj godini, unatoč Covid-u 19, osjetio pozitivan trend povećanja broja gostiju. On je u konačnici bio manji tek za oko 2000 turista u odnosu na “normalnu” 2019. godinu, a to je u odnosu na 2020. kada je broj turista bio daleko manji, dobar pokazatelj da će se takav pozitivan trend nastaviti i dalje.

Naime, u 2019. godini u VPŽ je boravilo ukupno 14.818 turista, od toga 10.210 domaćih i 4.606 stranih. U godini poslije došlo je do vidnog smanjenja broja turista, tako da je ukupno evidentirano 8.145 turista, od toga 6.164 domaća i 1.981 strani turist. Ova godina, unatoč situaciji s Covid 19, donijela je veći broj turista, tako da je do 30. studenog evidentirano ukupno 12.853 turista. Od toga broja 9.313 je domaćih, a 3.450 stranih turista.

– Ovo je jedan od dokaza da unatoč koronakrizi koja je znatno utjecala na poslovanje u turističkim djelatnostima u 2020. godini, možemo izdržati i dati svoj maksimum kako bi brojke bile što bolje. Zasluga je to svih djelatnika i dionika u turizmu koji su svoju snagu pokazali kroz brojne investicije i infrastrukturu, te dobre inicijative i povezivanje javnog i privatnog sektora – zaključio je predsjednik Strukovne grupe turizma HGK-Županijske komore Virovitica Alen Fabčić.

Na sjednici je također i pokrenuta inicijativa za osnivanje receptivne turističke agencije za područje VPŽ što su svi članovi grupe ocijenili odličnim potezom jer radi se o objedinjenim turističkim aktivnostima koje bi agencija provodila i koje su usmjerene na privlačenje turista s emitivnih područja ili država na domicilno turističko tržište te pružaju različite usluge turistima za vrijeme boravka u destinaciji.

– Ne moramo posebno napominjati da bi ova inicijativa povećala broj turista u našoj županiji, što svakako i zaslužujemo, jer uz velike prirodne resurse, postoji i odlična infrastruktura – istaknuo je Fabčić.

Član Strukovne grupe, djelatnik u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici Božidar Jaković tom je prigodom istaknuo da je receptivna turistička agencija prigoda koja se svakako mora iskoristiti.

– S obzirom na trendove, definitivno imamo potencijala i priliku da se više aktiviramo na turističkom tržištu. Ono što tome može doprinijeti, a odnosi se na Veleučilište u Virovitici je što se dio nas bavi isključivo turizmom, a dio našeg tima na čelu s Rikardom Bakanom bavi se upravo s kreiranjem integralnog turističkog proizvoda i koji po tom pitanju ima bogato iskustvo te na taj način može dati veliki doprinos. Naše Veleučilište može dati veliki obol i marketingu turizma, tako da vjerujemo da se dobro uklapamo u tu hvalevrijednu inicijativu, odnosno receptivnu turističku agenciju VPŽ – rekao je Jaković.

Svoju suglasnost dali su i ostali članovi Strukovne grupe, a nakon što je jednoglasno prihvaćen i Nacionalni plan opravka i otpornosti 2021.- 2026., članica Grupe, direktorica Turističke zajednice VPŽ Martina Jakelić predstavila je pregled brojnih aktivnosti TZ VPŽ vezanih uz razvoj turističkog proizvoda, definiranje i uspostavu brend arhitekture, cikluse promotivnih i PR kampanja s osvrtom na ključne radnje unutar destinacijskog menadžmenta na destinaciji Slavonija i Podravina u 2021. godini.

– Od većih projekata izdvojila bih Vinski festival „Slavonija i Podravina Wine not“, kojom prvenstveno promoviramo naše vinske destinacije i vinare, ali i ostale poljoprivredne proizvođače i koji je pokazao odlične rezultate, a i kojeg ćemo također nastaviti i u idućoj godini. Izdvojila bih tu i projekt povezivanja Plemićke rute VPŽ, a shodno tome izradili smo i promotivni katalog u kojem našim posjetiteljima nudimo upoznavanje osam raznih lokacija. Jedna od važnijih aktivnosti bila nam je i izrada novog logotipa i komunikacijske strategije, tako da sada svoju destinaciju nazivamo „Destinacija Slavonije i Podravine“, dakle spajamo dva različita područja „Kaj i Što“. S obzirom da smo pokazali odlične rezultate i da smo od svih onih koji su prvi put posjetili našu županiju dobili pridjev „neočekivano“, taj isti pridjev upotrebljavamo i za naše prirodne resurse, poput „neočekivano zelena“, „neočekivano plemenita“, „neočekivano šarena“ i slično, a sve ovisno području ili manifestaciji o kojoj je riječ – navela je samo dio projekata iz ove godine, direktorica TZ VPŽ Martina Jakelić.

U sklopu sjednice, naš istaknuti stručnjak za destinacijski menadžment Željko Trezner održao je predavanje o ulozi i važnosti destinacijskih menadžment kompanija (DMK) u turističkoj destinaciji. Na taj način sudionici su dobili vrijedne informacije i znanja o širokom aspektu poslovanja DMK i njihovom značaju za unaprjeđenje turističke atraktivnosti destinacije.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)