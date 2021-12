Udruga Jaglac prilazi kraju II. faze projekta ”Učim, radim, pomažem” čiji je korisnik i Branko Čubrić: “Ne znam bih li mogao ponovno biti sam”

- PROMO -

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica provodi projekt ”Učim, radim, pomažem” – faza II prijavljen u okviru poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt je vrijedan 740.590,00 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda dok su partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica i Centar za socijalnu skrb Slatina. Projekt polako ulazi u svoju završnicu, a iz udruge Jaglac nadaju se novom natječaju za fazu III za koji će se obvezno prijaviti.

-Iznimno smo zadovoljni s provedbom prve dvije faze ovog projekta, a druga koja je još u tijeku trajat će do kraja siječnja 2022. Kroz ovu drugu fazu je zaposleno osam žena koje brinu o 48 krajnjih korisnika, dakle šest po zaposlenici. Riječ je o osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom i druge osobe u potrebi. Jedna od aktivnosti ovoga projekta bilo je osposobljavanje zaposlenica za zanimanje gerontodomaćice koje su sve uspješno završile. Kada završi druga faza, mi ćemo biti spremni za nastavak i samo čekamo objavu natječaja, a ono što moram naglasiti je kako je ovaj projekt doista nužan jer obilazeći domaćinstva gdje naše djelatnice rade, vidljivo je koliko su oni veselja donijeli svojim korisnicima i koliko im zapravo pomažu – kaže voditelj ovoga projekta iz udruge Jaglac Robert Terfaloga.

Najznakovitije je upravo sve ovo čuti iz riječi onih koji su izravni sudionici cijele priče. Antonija Mamula jedna je od zaposlenica ovoga projekta kroz koji brine o šest osoba.

– Imam do sada 30 godina radnog staža, ali uoči ovih projekata bila sam nezaposlena i ovo mi je zaposlenje kao ženi srednje dobi bez posla itekako bilo nužno. Hvala Jaglacu koji je pokrenuo ovaj projekt, a posebno hvala zbog tih ljudi o kojima brinemo. Jer njihovu je sreću teško opisati kada dođem kod njih, a suze u očima kada odlazim govore najviše. Nadam se i vjerujem kako će ovaj projekt biti nastavljen jer su me već korisnici pitali sada u siječnju kada završi, hoću li ih i dalje obilaziti – rekla je Antonija koje među korisnicima ima i Branka Čubrića iz Orahovice.

– Već godinama živim sam i svakako sam se snalazio, a kada sam dobio priliku da mi netko pomaže nisam u početku vjerovao da je to moguće. Svaki dan jedva čekam da Antonija dođe, baš se lijepo ispričamo, ismijemo, a koliko mi pomaže u kući to ne moram niti naglašavati. Molim se da se ovo sve nastavi jer stvarno ne znam kako ću opet sam – rekao je Čubrić u guleći jabuke koje je pripremao Antoniji da ispeče štrudlu, scena koja najbolje opisuje vrijednost i veličinu ovoga projekta. Tako to izgleda kada otvorite vrata domova ljudi kojima ovakvi projekti znače sve, koji im produžuju život i zato su iz Jaglaca najavili kako će dati sve od sebe da se isti i nastavi.

