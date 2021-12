Udruga PAUK niti ove ovog Božića nije ostavile mlade bez urbanog štiha: Na središnjem gradskom 23. prosinca – rock ”Božić s PAUK-om”

- PROMO -

Svake godine uoči Božića orahovačka udruga PAUK organizira, sada već mega popularno, ”Božićno rokanje”, odlični glazbeni događaj alternativne i urbane kulture kojeg tradicionalno popunjavaju poznata glazbena imena. Ove godine zbog poznate situacije s koronavirusom ovaj je koncert prisilno odgođen, no PAUK-ovci nisu ostali dužni svojoj vjernoj publici i svima mladima regije. Naime, u sklopu Adventske čarolije na središnjem gradskom trgu bit će održan ”Božić s PAUK-om” u sklopu kojeg će nastupiti dva benda, a bit će tu još nekoliko zanimljivih sadržaja.

– Iako niti ove godine nismo u mogućnosti ugostiti naše voljeno “Božićno rokanje”, ipak smo pripremili nešto za vas i za nas. PAUK-ovci nisu izgubili Božićni duh te radosno najavljujemo event kojim ćemo obilježiti ovogodišnji Advent i kojim ove zime želimo proširiti našu mrežu blagdanskog veselje na sve posjetitelje. Stoga, pozivamo sve na naš ”Božić s PAUK-om” koji će upotpuniti nastup dva benda. Od 18:20 sati pjevati će i svirati Grey Accent trio Acoustic band iz Slatine koji se bazira na coverima poznatih bendova, a frontmen i pjevač je Denis Knežević koji se proslavio svojim nastupima na popularnom showu The Voice prije nekoliko godina. Glavni bend večeri je Bikini Motel ili popularnije Bikinci iz Valpova/Osijeka čiji glavni repertoar čine obrade domaćih i stranih rock hitova, a imaju i nekoliko autorskih hitova, a njihova svirka trajat će od 20:15 do 23:00 sata. Uz sve to, kroz večer će nazočne zabavljati DJ Pauk, a Paukovci će u svojoj kućici na trgu pripremiti program iznenađenja za sve posjetitelje– kaže predsjednik Udruge PAUK Mirko Kufner.

(www.icv.hr, vg)