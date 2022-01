2. NL ISTOK (U-13) Daruvar, Graničar i Slatina izjednačeni na vrhu: Papuk nakon devet kola na začelju tablice

- PROMO -

I kod uzrasta U-13 Slatina je najbolje plasirana s područja VPŽ. Uz sedam pobjeda i dva neriješena rezultata pripalo im je treće mjesto s 23 osvojena boda, a upravo toliko imaju i vodeće dvije momčadi, prvoplasirani Daruvar i drugoplasirani Graničar.

Odmah iza Slatine nalazi se Voćin koji je s 16 bodova došao do četvrtog mjesta, isto toliko ima i Pitomača na petom, dok je šesto mjesto pripalo Podravcu iz Virja (12). Sedam bodova do sredine tablice nedostaje Suhopolju koje je trenutno sedmoplasirano s tri pobjede, Bratstvo iz Gornjeg Bazja upisalo je tri boda manje, No Limit TVIN uspješan je bio samo jednom, dok je na posljednjem mjestu orahovački Papuk bez bodova.

Najbolji strijelac dosadašnjeg dijela prvenstva je Toni Njegomir (Daruvar) s 22 postignuta pogotka, slijedi ga Danijel Leon Bugarin (Podravac) sa 17 golova, Toma Ferderber (Graničar) upisao se u listu strijelaca 13 puta, dok su njegovi klupski kolege, Luka Kolar i Viktor Turbelija postigli po 11 zgoditaka. Najbolji strijelac s područja VPŽ je Leon Podravac iz Bratstva sa sedam golova.

(www.icv.hr, mra)