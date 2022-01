Na području OBŽ 689 novopozitivnih, dvije preminule osobe: Učenike po povratku u klupe čeka testiranje, novopozitivan 1.271 učenik, u samoizolaciji 3.691

- PROMO -

Za područje Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata obrađeno je 1.169 uzoraka od kojih je 698 bilo pozitivno na koronavirus.

Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova: Osijek (441), Valpovo (30), Belišće (25), Beli Manastir i Našice (po 24), Đakovo (16) i Donji Miholjac (6), te općina: Čepin (68), Darda i Erdut (po 13), Antunovac (12), Čeminac i Viškovci (po 3), Bilje, Bizovac, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Punitovci i Vuka (po 2), Draž, Drenje, Đurđenovac, Koška, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Trnava (po 1).

Na bolničkom liječenju nalazi se 98 osoba oboljele od Covida-19, od kojih je 77 smješteno u osječkom Kliničkom bolničkom centru dok je 21 osoba s istim oboljenjem hospitalizirano u Općoj županijskoj bolnici Našice.

U Respiracijskom centru nalazi se 6 pacijenata. Preminule su dvije osobe, iz Đakova i Darde, u dobi od 72 i 85 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutačno nalazi 1.711 osoba.

Stožer civilne zaštite OBŽ danas (26. siječnja) je održao konferenciju za novinare u svezi epidemiološke situacije. Između ostalog, istaknuto je kako se trenutno u samoizolaciji nalazi 3. 691 učenik, a pozitivno je 1.271. Među nastavnim i pratećim osobljem ukupno je pozitivna 241 osoba, a u samoizolaciji je 136.

-Do današnjeg dana u siječnju ove godine, a preostalo je još nešto dana do kraja, imamo ukupno 9.409 novopozitivnih i ako uspoređujemo s onim najgorim mjesecom prosincem 2020. godine kada smo imali 7. 367 pozitivnih, vidimo da je gotovo za 2000 više novozaraženih, što nam govori da se ova varijanta virusa puno brže širi nego do sada- rekao je načelnik Stožera Mato Lukič.

Prema riječima Nikole Kraljika, voditelja epidemiološke službe županijskog NZJZ, Osječko-baranjska županija je u samom vrhu procijepljenosti, a posebice je od početka godine vidljiv pozitivan uzlazan trend.

-Na tjednoj razini apliciramo manje od 600 cijepljenih 1. dozom, oko 800 drugom dozom, a sa trećom dozom najviše. Od 13. prosinca sa 10 tisuća došli smo na 35 tisuća procijepljenih. Intencija je da u našim gradovima barem dva puta tjedno imamo mogućnost cijepljenja- istaknuo je Kraljik dodavši kako od danas na području Đakovštine cijepe i timovi NZJZ-a.

