Papuk starta s pripremama za proljetni dio sezone: U planu 22 treninga i tri pripremne utakmice

- PROMO -

U prostorijama orahovačkog Papuka održano je prvo okupljanje i radni sastanak uoči priprema za nastavak natjecanja u 3. HNL Sjever. Papukovce su pozdravili članovi uprave kluba te gradonačelnik Saša Rister.

-Poznato je kako su nam predsjednik i dopredsjednik u ostavci, ali uprava svakodnevno radi na toj problematici, odnosno razgovara se s onima koji mogu pomoći klubu da ga i preuzmu i siguran sam kako će to u narednih nekoliko dana biti i riješeno. U ime uprave kluba zahvaljujem se i čestitam dečkima za sve što su napravili u proteklih, teških godinu dana. Vjerujem kako su pred nama lijepi i uspješni dani, a ekipi želim sezonu bez ozljeda i s puno zdravlja – rekao je u ime uprave kluba tajnik Vlado Karakaš.

Novi trener Dražen Pavličić obratio se svojoj novoj momčadi s naglaskom kako upoznavanja neće trebati previše.

-Do jučer smo dijelili svlačionicu kao suigrači, tako da se svi jako dobro poznajemo i siguran sam da ćemo odlično surađivati. Pred nama je nešto kraći pripremni period zbog svih problema koje je klub imao, ali ući ćemo maksimalno i vjerujem odlično se pripremiti za velike napore koji nas čekaju u nastavku sezone. Imperativa velikog nema, ali želimo nastaviti tragom koji je odlično započeo Martin Majdenić i ostati na ovako visokoj razini – započeo je Pavličić kojem se na prvu prozivku odazvalo 19 igrača s juniorima, dok su opravdano izostali Marin Čavić, Miroslav Rukavina, Marin Zdelar, Tin Jusup i Luka Majdenić.

Pojačanja su također na ‘vidiku’…

-Razgovaramo s nekoliko igrača, za sada su nam dvojica blizu, ali o tome ćemo kada i službeno dođu. Najvažnije mi je da su svi igrači iz prošle sezone ostali u klubu, a naravno jako će nedostajati Miroslav Rukavina koji je na vojnoj misiji i vraća se tek krajem prvenstva. Pred nama su 22 treninga i tri pripremne utakmice, želja je bila još jedna, no premalo je vremena, ali mislim da će to biti dovoljno i siguran sam kako će dečki dati svoj maksimum – zaključio je trener Pavličić te zakazao prvi trening sutra (ponedjeljak) u 17 sati.

Gradonačelnik Saša Rister obećao je punu podršku klubu.

-U ime Grada Orahovice čestitam ovim dečkima na odličnom rezultatu uz sve probleme koje su imali tijekom prošle godine. Važno je da se i ova polusezona odradi na visokom nivou, jer Papuk je klub koji to i zaslužuje. Što se tiče financijskih sredstava, natječaj za sportske udruge je spreman i financijska su sredstva osigurana, a ja očekujem kako će to sve biti riješeno do kraja veljače i novci prebačeni na račune klubova. Sve one ostale probleme koje klub ima siguran sam da ćemo zajedno riješiti na obostrano zadovoljstvo – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)