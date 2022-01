Prošla je 31 godina od prvog opkoljavanja vojarne JNA u Virovitici i prve smotre dragovoljačke postrojbe u suverenoj RH

- PROMO -

U kasnim večernjim satima na današnji dan 1991. godine, nakon prijetnje tadašnje Jugoslavenske narodne armije (JNA) da će izvršiti vojni udar i svrgnuti demokratski izabranu vlast u Republici Hrvatskoj, oko 600 naoružanih domoljuba, pripadnika dragovoljačkog bataljuna, s područja bivše općine Virovitica predvođenih Đurom Dečakom, a po zapovijedi ministra obrane Republike Hrvatske Martina Špegelja, opkolilo je i blokiralo virovitičku vojarnu u čvrstoj namjeri zaštite novo uspostavljene Hrvatske vlasti i stanovništva ovog kraja.

Nakon zapovjedi Hrvatskog vodstva za deblokadu i prolongiranje zauzimanja vojarne, u rano jutro 22. siječnja, Đuro Dečak je na tadašnjem gradskom vašarištu (danas plato uz prugu kod Kauflanda) izvršio smotru ove formacije domoljuba. To je ujedno bilo prvo opkoljavanje vojarne JNA i prva smotra hrvatskih obrambenih snaga u suverenoj RH. Radilo se o postrojbi s čijom organizacijom i ustrojavanjem se otpočelo u kolovozu 1990. godine kao odgovorom na razoružanje Teritorijalne obrane RH od strane JNA te su nakon tajnog dobivanja oružja (mahom automatskih pušaka tzv. Mađarskih Kalašnjikova) već do kraja iste godine ustrojene manje formacije (desetine, vodovi i satnije) u gradu Virovitici i svim okolnim selima tadašnje općine (koju su uz grad Viroviticu tada činile i današnje općine Lukač, Gradina, Suhopolje i Špišić Bukovica). No nedugo nakon ove akcije i postrojavanja, u razdoblju od 25. siječnja do 6. veljače 1991. godine, Đuro Dečak je zajedno s Vinkom Belobrkom te Antunom Habijancem bio uhićen od strane kontraobavještajne službe (KOS) JNA i odveden u vojni zatvor u Zagrebu gdje im je bilo suđeno pred Vojnim sudom u Zagrebu za pokušaj oružane pobune. Također tih je dana KOS pokušao uhititi i tadašnjeg Ministra Obrane RH umirovljenog generala JNA Martina Špegelja, a uhićeni su bili aktivni podoficiri Franjo Kovač i Vlado Šabarić, detektirani kao njegovi suradnici u JNA.

Ovom akcijom jasno je pokazano planerima stvaranja velike Srbije da im Virovitički kraj neće biti lak plijen što su sva naredna događanja i potvrdila jer je Virovitica bila nedvojbeno jedna od najvažnijih karika obrane RH u Domovinskom ratu.

(HČZ Virovitica)