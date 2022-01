Virovitička instruktorica joge Korana Kolec pokrenula program „SVJESNIja NJEŽNIja“: U „mali krug iscjeljenja“ uključuju se i polaznice iz Kanade

- PROMO -

Osim kao majku, virovitička instruktorica joge Korana Kolec sebe opisuje i kao tražiteljicu rješenja te podršku u željenoj transformaciji. Sve to odlučila je objediniti u programu „SVJESNIja NJEŽNIja“ koji služi kao vodič za fizičku, mentalnu i duhovnu transformaciju, potpuno prilagođen po mjeri i unutarnjem stanju svojih polaznica.

Zašto se odlučila na stvaranje ovog programa za žene, objasnila nam je u novoj emisiji ICV radija “Njena priča”.

– Sve je krenulo od mog zadnjeg poroda, kućnog poroda, koji je potpuno promijenio moju percepciju gledanja na ženu i na njezinu snagu. U meni se probudila inspiracija i intuicija puno dublja nego što sam ranije osjećala. Poželjela sam mjesto u kojemu žena prolazi određeni proces, ali u krugu zajednice žena koje ju podržavaju i u kojem ona može biti zaista ono što je, kao i otkriti što je „to“ za nju, jer za svaku od nas je to nešto sasvim drugo bez ikakvih pravila – ideju o nastanku programa prepričava Korana Kolec i odaje kako je ideja povezana s imenom „SVJESNIja NJEŽNIja“.

– Naučeni smo da je snaga i čvrstoća nešto što će nas voditi kroz život i da je puno lakše kada si otporan i jak, ali to za ženu nije tako. Žena je u svojoj biologiji nešto sasvim drugo. Ona je ranjiva, otvorena, meka i nježna i upravo kada to implementira u svoj život i u sve njegove segmente, uključujući posao i obitelj, mislim da može napraviti puno više – otkriva kroz osmijeh ova Virovitičanka.

Na pitanje tko je „ona“, ta za koju je osmišljen program „SVJESNIja NJEŽNIja“, Korana odgovara da je to svaka ona žena koja osjeti „poziv“ u srcu i osjećaj u trbuhu da je to za nju.

Program je koncipiran tako da traje osam tjedana, polazi ga osam žena te je, osim joge (koja je baza programa) temeljen i na još nekoliko tehnika. Osim pozicioniranja tijela u joga položaje, dio programa su i vježbe disanja, vježbe razumijevanja vlastitog funkcioniranja kroz mjesečni ciklus, tretman zvukovnih meditacija kao i regresoterapija koju će voditi gošća učiteljica.

– Kroz sam proces ja rado vodim svaku polaznicu programa individualno, ali energija grupe je ono što nas drži i svaka žena svoju individualnost i sve što proživljava kroz proces treba jednostavno pustiti da prođe kroz nju, jako nam je važno da svi zajedno komuniciramo. I to je posebna moć i energija, kada osjećate da možete i smijete biti ranjiva u svojoj boli koje se držimo, svjesno ili nesvjesno – ističe Korana Kolec.

S obzirom da su polaznice programa iz različitih dijelova države, ali i svijeta (jedna od polaznica je iz kanadskog grada Vancouvera), zajednički satovi održavaju se subotom preko Zoom-a. Korana ističe kako sam način okupljanja ne igra ulogu, i dalje se među polaznicama grupe osjeti snažna energija jer je čovjek najvažniji faktor.

Nedjelja je rezervirana za individualne satove koji su potpuno prilagođeni svakoj polaznici na temelju njenih osobnih podataka, zdravstvenih tegoba, preferencija i očekivanja, kao i onoga što bi kroz program željela riješiti ili osvijestiti, je li toga uopće svjesna ili se na tom osvješćivanju treba raditi.

– Ono što je najvažnije, jedna kod druge kroz iskustvo skraćujemo vrijeme i umanjujemo mogućnost da nam se eventualno dogodi isto. Jako nam je teško učiti iz tuđih iskustava i to je ono što nam najteže pada. Najčešće kroz literaturu i knjige, kroz učenje i čitanje možemo dobiti jako puno informacija, ali informacija nikada nije transformacija. Kada slušamo tuđe iskustvo, a zajedno smo u istom i potpuno drugačije i različito doživimo to isto, tada je naš mozak sklon prihvatiti to puno brže i puno bolje – odgovara ova instruktorica joge i dodaje kako je upravo zato važna zajednica i ta posebna, promjeni sklona energija žena.

Na pitanje može li se usporediti jedan „klasični“ sat joge s programom „SVJESNIja NJEŽNIja“, ova zanimljiva Virovitičanka uz osmijeh na licu odmahuje glavom.

– Program je takav da zapravo nikada ne znamo što će se dogoditi. Svaki slijedeći ciklus će se možda isto zvati, možda će biti isto koncipiran, ali se nikada neće dogoditi iste stvari. Zašto? Zato što ja nisam ista i što moje iskustvo raste s tim ženama, one me mijenjaju. Nikad se ne pripremam za svoje satove joge jer ih zaista želim raditi po energiji grupe. Vidim kakva je grupa, kako se taj dan osjećaju i za što su spremne. Nikada nije važno što ja želim, nije uopće važno kako ja želim da sat prođe. Ono što je ljudima važno je da dobiju osjećaj i iskustvo koji su im potrebni taj dan, te da odu s onom emocijom koja će im donijeti nešto pozitivno. Zato je baš svaki sat joge drugačiji i svaki sat programa drugačiji – poručuje K. Kolec i dodaje kako je upravo ta vještina učenja slušanja sebe ono što program „SVJESNIja NJEŽNIja“ uči.

Što se fizičkog aspekta programa tiče, njegova osnivačica ističe kako nikakvo prethodno poznavanje joge nije potrebno, dapače, dobrodošli su svi, bez obzira na iskustvo s vježbanjem ovog drevnog znanja o duhovnoj i tjelesnoj disciplini.

– Svatko će fizički moći proći kroz sve vježbe, nije to ništa komplicirano. Radi se o otvaranju i upoznavanju tijela, kao i saznanju o tome što vaše tijelo može i da li to može. Ako vaše tijelo nešto ne želi ili ne može iz nekog razloga, treba ga slušati. Isto vrijedi i za mentalni i emocionalni aspekt. Bilo koji proces kroz koji osoba prolazi, bio on manje ili više lijep, nije važno na koji način ćete ga doživjeti, važno je da si dozvolimo da kroz njega prođemo – ohrabruje Korana sve buduće polaznike programa „SVJESNIja NJEŽNIja“.

