1. HRL U-16 REGIJA 2 Rukometašice Orahovice poražene od Broda i Multinorm Cerne

Rukometašice Orahovice gostovale su jučer (četvrtak) u Slavonskom Brodu gdje su u sklopu 5. kola 1. HRL U-16 igrale protiv Multinorm Cerne i Broda.

Domaći sastav došao je do uvjerljive pobjede protiv rukometašica Orahovice, a već su do 20. minute Brođanke osigurale sedam pogodaka prednosti. Mia Straka i Sara Stojić bile su najefikasnije igračice u gostujućim redovima s pet odnosno četiri pogotka, no to nije bilo dovoljno za ništa više od uvjerljivog poraza. Konačan rezultat utakmice glasio je 31:13.

Orahovica: Helena Zeman, Nicole Zdjelarević, Nina Tikvan 1, Sara Stojić 4, Mia Straka 5, Bojana Stojnović, Helena Petin, Nika Rađenović 1, Tea Knežević, Lana Huber, Arta Čočaj 1, Ivona Glasovac, Eni Poljak 1, Tena Boljkovac.

Sličan scenarij gledao se i u drugom dvoboju. Igračice Multinorm Cerne otvorile su utakmicu serijom 8:0, a u 29. minuti prednost je iznosila visokih +16. Rukometašice Orahovice uspjele su smanjiti rezultat -14 pet minuta prije kraja, no serijom 5:1 petoplasirana ekipa dolazi do pobjede s osamnaest pogodaka razlike (30:12)

Orahovica: Helena Zeman, Lana Huber, Arta Čočaj 4, Sara Stojić 2, Mia Straka 5, Lara Petin, Nina Tikvan, Helena Petin, Nika Rađenović, Tea Knežević, Ivona Glasovac, Eni Poljak 1, Tena Boljkovac.

Rukometašice Orahovice ostale su tako na dva osvojena boda iz deset odigranih utakmica, a trenutno se nalaze na pretposljednjem 12. mjestu prvenstvene ljestvice.

(www.icv.hr, mra)