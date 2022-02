“KRILA ZA LETENJE” Održana treća radionica projekta “Pokreni promjenu – unapređenje socijalnih vještina u inkluzivnom okruženju” Udruge Vretenac

- PROMO -

U četvrtak, 10. siječnja, u prostorijama posebnih odjela Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, održana je treća radionica projekta “Pokreni promjenu – unapređenje socijalnih vještina u inkluzivnom okruženju” pod financijskom podrškom Ministarstva znanosti i obrazovanja, a čiji je nositelj slatinska Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac s partnerima na projektu, OŠ Eugena Kumičića i Zavičajnim muzejom Slatina.

Radionica je održana u dvije grupe s učenicima iz posebnog odjela i učenicima osmih razeda istoimene škole pod vodstvom edukacijskih rehabilitatorica Ivane Sabolić i Patricije Karaman.

Kao i prethodna radionica, tako je i ova imala za cilj potaknuti učenike da pozitivno razmišljaju o sebi, da osvijeste svoje dobre strane i shvate kako je svatko u nečemu uspješan.

Kako su u skolopu projekta planirane i tri likovno – kreativne radionice na kojima će se djeca – sudionici projekta povezati kroz likovno – kreativno izražavanje, tako se ovoj radionici kao voditeljica pridružila i učiteljica Mirjana Foro, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti, zajedno sa svojim učenicima iz posebnog odjela.

Simboličnog naziva “Krila za letenje” radionica je započeta čitanjem priče o malom orliću pod nazivom “Raširi krila” čiji su tekst i ilustracije osmišljeni s ciljem poticanja samopouzdanja u djece. Priča na 32 stranice prati pokušaje malog orla da nauči letjeti, što mu uz trud i podršku iz okoline naposljetku i uspjeva.

Nakon pročitane priče uslijedio je razgovor, u kojem su učenici govorili o svom doživljaju pročitanog teksta i situacijama u životu u kojima je za uspjeh potreban trud, ali i podrška okoline.

Najzabavniji dio radionice, svakako je bio onaj praktični, a to je izrada papirnatog orla. Kako to nije nimalo jednostavan zadatak, izrada papiranotg orla nastavit će se još kroz dvije radionice do kraja samog projekta, a gotovi zajednički uradci bit će izloženi u Zavičajnom muzeju Slatina po završetku projekta.

(UOSIT Vretenac Slatina)