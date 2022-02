KUD Mikleuš “srce” je društvenog i kulturnog života svoje općine

Kulturno umjetničko društvo Mikleuš osnovano je 1970-ih godina, ali pravi svoj procvat doživjelo je 2016. godine kada je ponovo pokrenuto i trenutno spadaju u red najuspješnijih KUD-ova u Virovitičko-podravskoj županiji. Posjetili smo Mikleuš, naselje na istoku županije, skrenuli prema nogometnom igralištu kraj kojeg je izgrađena lijepa zgrada koju za svoj rad koristi ovo vrijedno društvo koje je „perjanica“ i organizator mnogih kulturno-umjetničkih i društvenih događaja na području općine. Tamo su nas dočekali predsjednik KUD Mikleuš Miroslav Lazar i tajnica Sandra Kraljik te nam otkrili vrlo zanimljive podatke o ovom relativno mladom KUD-u.

– KUD Mikleuš osnovan je 1970-ih godina, međutim svi podaci o tome, kao i narodna nošnja, oprema i druge stvari, nastradali su ili nestali tijekom Domovinskog rata – upoznala nas je tajnica Sandra Kraljik, uz napomenu da unatoč gubitku materijalnih dobara, nije došlo do gubitka volje i ljubavi prema folklornom izričaju.

– Na inicijativu mještana Mikleuša pod vodstvom Marka Kragujevića, tajnika Osnovne škole Mikleuš i načelnika općine Mikleuš Milana Dundovića, 31. siječnja 2016. godine održana je osnivačka skupština Kulturno umjetničkog društva Mikleuš. Na kojoj su izabrana rukovodeća tijela KUD-a te doneseni temeljni akti. Za predsjednika je izabran Marko Kragujević, a za zamjenicu predsjednika Jadranka Grabar. Za tajnicu KUD-a izabrana je Marija Dubaić, a za blagajnicu Milica Fadljević. Članovi Upravnog odbora su: predsjednik Marko Kragujević, zamjenica predsjednika Jadranka Grabar, tajnica Marija Dubaić, blagajnica Milica Fadljević, Lidija Lozer, Ivana Škulj, Ružica Ljubas, Valentina Krešić i Tatjana Sabo. Članovi Nadzornog odbora su: Sanja Mrva, Kristina Trupina i Emina Spasenovski. Za likvidatora KUD-a izabran je Marko Kragujević. Spominjem ih redom jer svako od njih ponaosob zaslužan je što je ovo društvo nastavilo s radom i doseglo ovaj nivo na kojemu smo danas – pohvalila je mikleušanske folkloraše Sandra napomenuvši da se posebna pozornost posvećuje njegovanju tradicije prenoseći je na mlađe naraštaje.

– Ima nas oko 50-ak i radimo u tri sekcije, pjevačkoj, tamburaškoj i plesnoj, te u dvije skupine, dječjoj i odrasloj. Ponosni smo na to što imamo priličan broj djece koja su uključena u rad KUD-a od prvog dana, te imaju jako dobre rezultate. Možda se nekome ovo učini čudno što djeca u ovo vrijeme interneta i mobilnih uređaja, teže za čuvanjem stare tradicije kroz pjesmu i ples, no Mikleuš je selo i nema puno drugih sadržaja. Osim toga ovo naše podneblje je poznato po kulturnoj baštini, zvuku slavonskih tambura i njegovanju starih običaja od davnina. Sve to čuvamo i prenosimo gdje god da nastupimo – rekla nam je Sandra, a nadopunio ju je i predsjednik KUD-a Miroslav Lazar koji se prisjetio nastupa ovog KUD-a u Hrvatskoj, ali i šire.

– Od važnijih nastupa izdvajamo naš nastup u emisiji HTV „Lijepom našom“, na „Dravskom proljeću“ u Sopju i u Martincima u Mađarskoj, „Tijelovo“ u Čačincima, „Slavonijo u jesen si zlatna“ u Tenji i mnogim dugima, no ipak nam je najdraži nastup bio 2019. godine u Donjim Raštanima u općini Sveti Filip i Jakov na 14. večeri folklora i starih običaja ”Pisme moje u škatuli stoje”, gdje smo prvi put sudjelovali na manifestaciji festivalskog karaktera i osvojili prvo mjesto. Organizator tog događaja bilo je Kulturno umjetničkog društvo ”Sveti Ivan Glavosjek”, a održane su pod pokroviteljstvom Općine Sveti Filip i Jakov i Turističke zajednice općine. Mikleušani su na ovoj festivalskoj smotri folklora predstavili svoju prepoznatljivu slavonsku koreografiju ”Ali je lijepo u našemu kraju” te dobili veliki pljesak publike, a s obzirom na to da je večer bila natjecateljskog karaktera i nazočna prosudbena Komisija festivala sipala je same pohvale za nastup. KUD Mikleuš dobio je nagradu za najbolju prezentaciju izvornog folklora, a osim priznanjem, za svoj je sjajni nastup i prezentaciju nagrađen i pozivnicom za sudjelovanje na Međunarodnoj smotri folklora na otoku Pašmanu gdje su kao nagradu dobili tri dana besplatnog boravka. Na žalost zbog pandemije to je izostalo, što nam je svima izuzetno žao. Osim mnogobrojnih nastupa, pokazali smo se i kao dobri organizatori folklornih susreta. Izdvojio bih manifestaciju „Pjesmom i plesom u jesen“ i „Advent u Mikleušu“ na kojima je nastupilo puno KUD-ova iz naše županije i šire, a na taj način vjerujem da smo dali značajni doprinos kulturnoj, društvenoj i socijalnoj povezanosti naših mještana – zaključio je predsjednik Miroslav Lazar.

No, nije sve lako kao što se čini, a za kvalitetan rad moraju se stvarati i preduvjeti, što nam je potvrdila i Sandra Kraljik.

– Kao prvo, najveće zlo je korona koja nas je onemogućila u normalnom radu, tako da nismo imali ni dovoljno sastanaka i proba, a o nastupima da i ne govorimo. Nadamo se da će se ove godine ta situacija poboljšati pa da ćemo moći nastaviti s normalnim radom. Drugi naš veliki problem je i nedostatak dovoljnog broja narodnih nošnja koje su temelj naših prikaza tradicije i običaja. Zahvaljujući Muzeju Slatina i fotografija koje smo pronašli kod mještana Mikleuša, uspjeli smo rekonstruirati nošnju koju sada nosimo. Realizacijom brojnih projekata koji su proizišli iz natječaja Ministarstva kulture RH, Virovitičko-podravske županije te Općine Mikleuš uspjeli smo izraditi veći dio nošnje kako bismo ponosno mogli stati na svaku pozornicu. Naravno da ima još puno posla, a svakim natječajem pokušavamo završiti započeto, no financijska sredstva s kojima raspolažemo nisu dovoljna za kompletnu realizaciju. Osim nošnji planiramo nabavu glazbala koji će koristiti za potrebe KUD-a i kao dodatna motivacija djeci za sviranje tamburaških instrumenata. Krenuli smo tako što smo nabavili glazbalo samicu preko projekta VPŽ. Prijavili smo se na natječaj Ministarstva kulture s ciljem da izrealiziramo bar dio planova. Veliki problem je i dječja narodna nošnja koju nemamo. Djeca uglavnom nastupaju u majicama KUD-a. Svjesni smo da ne mogu ravnopravno sudjelovati na gostovanjima, upravo zbog nedostatka narodnih nošnji, kao i tamburaških instrumenata koji bi bili velika motivacija djeci za učenje sviranja tradicionalne glazbe – izdvojila je neke od želja ovog vrijednog KUD-a tajnica Sandra Kraljik.

