Netflix objavio najavu filmova za ovu godinu, stižu nastavci velikih hitova

- PROMO -

STREAMING div Netflix objavio je najavu originalnih filmova u vlastitoj produkciji koji izlaze ove godine, a po svemu sudeći godina će biti jako zanimljiva.

U trominutnoj najavi ovogodišnjih filmskih izdanja našli su se nastavci popularnih hitova, književne adaptacije, blockbusteri i filmovi raznih žanrova, a svima im je zajedničko da u njima glume neke od najvećih filmskih zvijezda današnjice. Donosimo vam kratki pregled najzanimljivijih Netflixovih izdanja u 2022.

The Adam Project

The Adam Project redatelja Shawna Levyja priča je o Adamu (Ryan Reynolds), pilotu koji putuje u prošlost kako bi spasio budućnost uz pomoć mlađe verzije sebe i svojeg oca, koji je već umro u vrijeme starijeg Adama. U Adam Projectu također glume Zoe Saldaña, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell i Catherine Keener, a premijera filma bi trebala biti 11. ožujka.

Day Shift

Day Shift redatelja JJ Perryja i scenarističkog dvojca koji čine Tyler Tice i Shay Hatten prati Jamieja Foxxa kao skromnog samohranog oca koji svoje dane provodi brinući se o kćeri i putujući po dolini San Fernando u kojoj radi kao čistač bazena. Noću se, međutim, bavi svojim stvarnim poslom – ubijanjem zloduha kao član svjetske međunarodne unije lovaca na vampire. U Day Shiftu također glume Dave Franco, Karla Souza, Meagan Good, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Snoop Dogg, Steve Howey, Scott Adkins i Zion Broadnax.

Slumberland

Kada se mlada djevojka nađe na karti Slumberlanda, svijeta sastavljenog od svačijih snova, ona kreće na putovanje – zajedno s faunom kojeg glumi Jason Momoa – u potrazi za svojim pokojnim ocem, za kojeg vjeruje da je još uvijek negdje ondje. Slumberland je režirao Francis Lawrence, a glume i Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort i Humberly Gonzalez.

Spiderhead

Temeljen na kratkoj priči Georgea Saundersa Escape from Spiderhead, Spiderhead redatelja Josepha Kosinskog zamišlja blisku budućnost u kojoj se osuđenim kriminalcima poput Rachel (Jurnee Smollett) i Jeffa (Miles Teller) nudi prilika za skraćeni zatvorski boravak u zamjenu za sudjelovanje u ispitivanju eksperimentalnih lijekova pod nadzorom upravitelja Abnestija (Chris Hemsworth).

Pinocchio

Od mnogih adaptacija Pinocchija koje debitiraju ove godine, Guillermo del Toro gotovo zajamčeno donosi najmračniju, sa svojim malo drugačijim pogledom na lutku koja sanja da postane pravi dječak. Pinocchiov san da postane dijete od krvi i mesa čini se da ovdje gotovo nije ni bitno jer je njegov glavni fokus upadanje u razne nestašluke od kojih ga njegov otac Geppetto očajnički želi spriječiti. U Pinocchiju glume Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson i Burn Gorman.

They Cloned Tyrone

Nakon što Fontaine (John Boyega), Yo-Yo (Teyonah Parris) i Slick Charles dođu do nevjerojatnog otkrića koje razotkriva ogromnu, podlu tajnu koju vlada skriva, ubrzo shvate da ne mogu vjerovati nikome osim jedan drugome kako bi ostali živi. They Cloned Tyrone režirao je Juel Taylor, a iza scenarija stoje Taylor i Tony Rettenmaier.

Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown vraća se kao odvažna mlađa sestra Sherlocka Holmesa u priči o svom prvom službenom slučaju – misteriju o tome što se dogodilo nestaloj djevojci. Enolu Holmes 2 režira Harry Bradbeer, a glume još i Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney i Serrana Su-Ling Bliss.

The School for Good and Evil

Kao u seriji bestselera Somana Chainanija, The School for Good and Evil redatelja Paula Feiga vrti se oko Agathe (Sofia Wylie) i Sophie (Sophia Anne Caruso), dvije najbolje prijateljice čija je veza stavljena na krajnji test nakon što se upišu u školu magije za junake i zlikovce iz bajki. U The School for Good and Evil također glume Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Sir Ben Kingsley, Patti LuPone, Rachel Bloom, Peter Serafinowicz i Rob Delaney.

We Have a Ghost

Kada obitelj otkrije da njihov novi dom aktivno proganja duh po imenu Ernest, oni poduzmu pametnu stvar i ispričaju svijetu o tome, a to ih ubrzo sve pretvara u slavne osobe na društvenim mrežama i mete CIA-e. We Have a Ghost je režirao Christopher Landon, a glume Anthony Mackie, David Harbour, Jahi Di’Allo Winston, Tig Notaro, Jennifer Coolidge, Erica Ash, Isabella Russo, Niles Fitch, Faith Ford i Steve Coulter.

The Mothership

The Mothership redatelja Matta Charmana prati Sarah Morse (Halle Berry) godinu dana nakon iznenadnog i neobjašnjivog nestanka njezina supruga (Omari Hardwick) na njihovoj udaljenoj, ruralnoj farmi. Iako Sarah zna da bi zbog svoje djece (Jaiden J. Smith i Quinn McPherson) trebala nastaviti dalje, kad naiđe na nešto što se čini kao izvanzemaljski objekt na njihovom posjedu, shvaća da bi priča njihove obitelji moglo biti kompleksnija nego što je mislila.

Wendell & Wild

Kao dva demona, Wendell (Keegan-Michael Key) i njegov brat Wild (Jordan Peele) ne mogu prijeći u Zemlju živih a da ih netko već tamo ne pozove. Upravo zbog toga su se usredotočili na 13-godišnjaka koji bi mogao biti ključ njihovog izlaska iz paklene dimenzije u kojoj se nalaze. Wendell & Wild režirao je Henry Selick, a također je i koautor scenarija, zajedno s Jordanom Peeleom.

Knives Out 2

Bez obzira na to kamo detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) ode, on uvijek završi usred još jedne neobične misterije, a u Knives Out 2 redatelja Riana Johnsona vidjet ćemo ga kako istražuje još jednu grupu sumnjivih likova koji nisu tako nevini kao što se prave. U Knives Out 2 također glume Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick i Madelyn Cline.

(index.hr)