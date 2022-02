Poluzavršnica Prvenstva Hrvatske za košarkašice od 11. do 13. ožujka: Virovitičke košarkašice Z-13 u grupi s podmlatkom prvoligašica iz Splita, Rijeke i Slavonskog Broda

U prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza obavljen je ždrijeb po skupinama poluzavršnice Prvenstva Hrvatske za košarkašice do 13 godina starosti.

Ulazak među osam najboljih za košarkašice ŽKK Virovitice izniman je uspjeh jer su se našle u društvu budućih nada prvoligaških klubova, a sada su saznale i svoje protivnice u iduće tri utakmice.

‘Poludirigiran’ ždrijeb svrstao ih je u skupinu s vršnjakinjama iz ŽKK Split, ŽKK FSV iz Rijeke i ŽKK Brod na Savi iz Slavonskog Broda. Mjesto održavanja poluzavršnice odredit će se u ponedjeljak, 21. siječnja.

Ždrijeb je prokomentirao i trener ŽKK Virovitice Robert Fritz.

-Bit će iznimno zahtjevno. Teško je u potpunosti ocijeniti snagu naših suparnica no Split je u Regiji pobijedio dubrovačku Ragusu koja već godinama vlada ovih dobnim kategorijama, FSV i Brod su prošle godine igrali polufinale Prvenstva Hrvatske s tim da nas je Brod na Savi tada pobjedio u poluzavršnici. Nadamo se da ćemo biti ravnopravni s navedenim ekipama, a ako bi ostvarili bar jednu pobjedu bio bi to ‘šlag na tortu’ cijele sezone. Dvije pobjede vode u polufinale no za početak bi bilo dobro da mjesto održavanja poluzavršnice bude što bliže kako bi mogli dobiti i pomoć s tribina, kako roditelja, tako i drugih navijača – rekao je Fritz.

(www.icv.hr, ts)