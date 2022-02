Poznati detalji prometne nesreće kod Jugovog Polja: Jedna osoba (25) zadobila teške tjelesne ozljede

Poznati su svi detalji prometne nesreće koja se u petak, 18. veljače oko 17.05 sati dogodila na samom izlasku iz Jugovog Polja u općini Suhopolje i u kojoj su dvije osobe zadobile tjelesne ozljede.

Policijsko priopćenje prenosimo u cijelosti:

-Prometna nesreća se dogodila, kada je 26–godišnji vozač upravljao osobnim automobilom slatinskih registarskih oznaka, između mjesta Cabuna i Jugovo polje, smjerom jugoistok-sjeverozapad, a po izlasku iz lijevog zavoja započeo je s pretjecanjem preko pune uzdužne središnje linije u trenutku dok je istoga već pretjecao 55-godišnji vozač upravljajući autobusom bjelovarskih registarskih oznaka, u kojem se prevozilo dvadesetak putnika, također preko pune uzdužne središnje linije. Tom prilikom je na jugozapadnoj prometnoj traci došlo do udara prednjeg desnog bočnog dijela autobusa u zadnji lijevi bočni dio osobnog automobila slatinskih registarskih oznaka, gdje je uslijed udara došlo do odbacivanja osobnog automobila unaprijed u smjeru sjeverozapada te udara istoga prednjim dijelom u zadnji lijevi bočni dio osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka, a kojim je istim smjerom krečući se ispred istoga upravljala 41-godišnja vozačica, dok vozač osobnog automobila slatinskih registarskih oznaka gubi nadzor nad vozilom te prelazi preko cijele širine kolnika kojom prilikom dolazi do slijetanja vozila i udara prednjeg dijela vozila u sjevernu kosinu putnog jarka od koje se odbija i zaustavlja u istome prednjim dijelom okrenut u smjeru juga, dok se osobni automobil virovitičkih registarskih oznaka uslijed rotacije zaustavlja na sjeveroistočnoj prometnoj traci prednjim dijelom okrenut u smjeru jugoistoka – priopćila je PU virovitičko-podravska.

U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobio je 26–godišnji vozač, dok je teške tjelesne ozljede zadobila 25-godišnja putnica u osobnom automobilu slatinskih registarskih oznaka.

(PU virovitičko-podravska)