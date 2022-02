Preminuli kipar Stjepan Gračan, jedan je od inicijatora osnivanja Umjetničke akademije u Osijeku: ”Šetač” je njegova najprepoznatljivija skulptura

- PROMO -

Hrvatski akademski kipar Stjepan Gračan preminuo je u 82. godini života, u nedjelju 6. veljače, izvijestilo je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika. Osječkoj javnosti taj je umjetnik najpoznatiji po popularnom “Šetaču”.

– Veze Stjepana Gračana i Osijeka čvrste su i dugoga su trajanja… U Osijeku je imao svoj prvi atelje, u Osijeku je priređivao svoje samostalne umjetničke izložbe, za osječki Glas Slavonije pisao je likovne kritike i osvrte, sudjelovao je u osnivanju Umjetničke akademije u Osijeku. Osijeku je ostavio svoja kiparska djela (izuzetno vrijedna donacija umjetnikovih skulptura danas se primjerice može vidjeti na izložbi “Akvizicije” u Muzeju likovnih umjetnosti”). No možda je najvidljiviji trag Gračanova kiparskoga djela u Osijeku Spomenik Augustu Cesarcu iz 1974. godine. Taj spomenik, popularno zvan “šetač”, jedna od najprepoznatljivijih skulptura u gradu. Svojim realizmom tako različita od one druge – ne-spomeničke – vrste Gračanova kiparstva, radikalne figuracije po kojoj je ovaj umjetnik upisan u anale postmodernog hrvatskoga kiparstva: s tom vrstom kiparstva Gračan nas još uvijek podsjeća kako umjetnost “ne služi uljepšavanju života i stvarnosti, već je spoznaja stvarnosti i savjest je čovječanstva”. Ili, kako je sam rekao – “Ne bavim se ljepotom života, nego njegovim užasom”- stoji u posveti preminulom umjetniku na Facebook profilu Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, a koju potpisuje Daniel Zec.

Stjepan Gračan rođen je 28. veljače 1941. u Prugovcu. Studirao je povijest umjetnosti i psihologiju od 1961. do 1963. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1967. godine kiparstvo u klasi Antuna Augustinčića na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1968. završava poslijediplomski studij iz monumentalne plastike. Od 1969. do 1971. godine suradnik je Majstorske radionice prof. A. Augustinčića. Godine 1970. zajedno s B. Bunićem, R. Petrićem i M. Vucom osniva Likovnu grupu Biafra. Sudjelovao je na svih petnaest Biafrinih izložbi tijekom njezina osmogodišnjeg djelovanja. Godine 1974. realizirao je spomenik Augustu Cesarcu u Osijeku. Tijekom razdoblja 1969. – 1971. godine stalni je likovni kritičar osječkog Glasa Slavonije. Od 1997. do 2011. godine redoviti je profesor na zagrebačkoj akademiji, a 1999. izabran je za dekana. Jedan je od inicijatora osnivanja Umjetničke akademije u Osijeku 2004. godine. Sudjelovao je na približno 250 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a priredio je 30 samostalnih izložbi skulptura.

U fundusu MLU-a, točnije u Zbirci kiparstva (voditelj zbirke: dr. sc. Daniel Zec, muzejski savjetnik) i u Zbirci medalja i plaketa (voditeljica zbirke: Mateja Moser, kustosica) nalazi se nekolicina Gračanovih skulptura i medalja, od kojih je jedna skulptorska instalacija “Biste” (2002.) trenutno izložena u Muzeju likovnih umjetnosti.

(www.icv.hr, tj, foto: facebook, Muzej likovnih umjetnosti)