Slatinska sekvoja prošla “sistematski pregled” i još će dugi niz godina krasiti Slatinu

Jučer (ponedjeljak) je u Slatini, točnije u Posjetiteljskom centru EPIcentra Sequoia, održano predavanje za javnost “Metode utvrđivanja zdravstvenog stanja starih i zaštićenih stabala”.

Predavanje, na kojemu je nazočila i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo, održao je doc. dr. sc. Vinko Paulić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.

Prije početka vrlo zanimljivog i za sve pristupačnog načina predavanja, nazočne je pozdravio pomoćnik direktora Turističke zajednice grada Slatine Hrvoje Valpovac, te im se zahvalio na dolasku.

Uoči predavanja, Paulić i njegov kolega arborist i penjač Vedran Zec ispitali su zdravstveno stanje slatinske sekvoje uz pomoć vizualnih metoda arborikulturnih dijagnostičkih instrumenata, o čemu se, također, govorilo na predavanju.

– Ono što se može reći na osnovu ovih preliminarnih istraživanja jest da je stablo sekvoje uglavnom zdravo, međutim postoji određena šupljina ili trulež u unutrašnjosti, ali ne zauzima veći dio presjeka tog stabla. Sve ovo upućuje na određenu potrebu za daljnjom njegom u budućnosti. Isto tako na osnovu izgleda stabla i načina održavanja, slatinska sekvoja ima dosta dobru perspektivu i očekujemo da će se dugi niz godina dobro razvijati na ovom prostoru – rekao je Paulić.

Kroz ispitivanje zdravstvenog stanja slatinske sekvoje uspostavljena je suradnja Turističke zajednice Grada Slatine i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta Zagreb, a što je zapravo nagrada koju je slatinskoj sekvoji osigurao naslov “Hrvatskog stabla 2021. godine”. Ispitivanjem zdravstvenog stanja sekvoje, Šumarski fakultet je želio dati svoj obol promociji tog stabla i poželjeti mu puno uspjeha na natjecanju za “Europsko stablo 2022. godine”, koje traje sve 28. veljače, a za koje možete dati svoj glas OVDJE.

– Zahvaljujem svima koji su do sada sudjelovali u promociji našeg stabla, a one koji još nisu glasovali za našu sekvoju za “Europsko stablo 2022. godine” pozivam da se uključe. Ne mora nas brinuti ukupan rezultat, nego treba imati na umu da je ovo jedno veliko natjecanje koje nam je omogućilo promociju same naše sekvoje, Slatine pa i Hrvatske – rekao je na kraju predavanja i iznošenja zdravstvenog stanja slatinske sekvoje, pomoćnik direktora TZGS Hrvoje Valpovac.

Kao rezultat posjeta spomenutih uvaženih gostiju i provedenih istraživanja, proizaći će elaborat zdravstvenog stanja stabla slatinskog mamutovca, a koji će biti dostavljen nadležnoj javnoj ustanovi za daljnje postupanje i brigu oko zdravlja, kako bi sekvoja krasila Slatinu još dugi niz godina.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)