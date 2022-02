Za vrijeme školskih praznika u Gradskoj knjižnici i čitaonici Tjedan programiranja i literarna radionica Kako stvoriti priču

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica tijekom školskih praznika, od 21. do 25. veljače, održat će se Tjedan programiranja, odnosno radionice programiranja i robotike. Radionice će se održavati svaki dan u jutarnjoj smjeni od 10 do 11 sati i u popodnevnoj smjeni od 16 do 17 sati. Radionice su besplatne i namijenjene osnovnoškolcima. Podsjetimo, virovitička knjižnica sudjeluje u projektu “Generacija NOW” u sklopu kojega će se održavati natjecanje u osmišljavanju najboljeg Arduino projekta.

Jednako tako, od 21. do 25. veljače u održavat će se i literarna radionica Kako stvoriti priču za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Djeca će raditi u dobnim skupinama, a tijekom radionice će upoznati vještine osmišljavanja likova, ilustriranja, dramatizacije i pripovijedanja. Na kraju radionice će predstaviti novonastalu priče. Prijave su u tijeku.

