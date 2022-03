2. HRL SJEVER Rukometašice 1234 Virovitice nepobjedive i nakon 15. kola: 14 pogodaka Mlinarić za veliko slavlje u Đurđevcu

Rukometašice 1234 Virovitice niti nakon 15. kola ne znaju za poraz. Najavljivali smo kako bi današnji susret protiv Đurđevca mogao biti neizvjestan do samog kraja, no virovitičke rukometašice i ovaj su dvoboj bez problema privele kraju.

Povele su ”lavice” na samom otvaranju, Đurđevčanke su se držale u egalu prve četiri minute, no to je bilo to od njih. U 13. minuti Grdićev sastav imao je prednost +6 (10:4), da bi ista u 19. minuti glasila +8 (15:7). Do odlaska na odmor rukometašice Đurđevca uspjele su smanjiti prednost, no nedovoljno da bi se opasnije približile vodstvu ”lavica”. Nakon 30. minuta rezultat je glasio 21:15.

Nakon deset minuta igre u drugom dijelu Đurđevac je došao na -4 (24:20), ali rukometašice 1234 Virovitice ubrzo vraćaju stvari na svoje mjesto. U posljednjih pet minuta ulazi se s rezultatom 35:29, a u konačnici su domaće igračice uspjele smanjiti na -3. Završilo je 36:33.

Najefikasnija u redovima 1234 Virovitice bila je Maja Mlinarić koja je postigla odličnih 14 pogodaka, dok je Nika Deskar postigla šest zgoditaka manje.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lorena Ariana Volenik, Helena Zeman, Dora Koprek 1, Lana Čor, Lukrecia Veršec, Nadia Dujmović, Lea Zupčić, Marija Medved 5, Nea Kovač, Ena Jug, Nika Deskar 8, Klara Crnoja 2, Maja Mlinarić 14, Elena Bardić 2, Tena Mioč-Cabadaj 4, trener: Darko Grdić.

Rukometašice 1234 Virovitice i dalje su stopostotne te se nalaze na prvom mjestu s maksimalnih 30 bodova. Iako je do kraja ostalo još sedam susreta, gotovo je izvjesno kako će ”lavice” postati ovogodišnje prvakinje u 2. HRL Sjever.

(www.icv.hr, mra)