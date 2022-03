3. HNL SJEVER Pavličić nakon poraza i slabe predstave svojih nogometaša: Bilo je izostanaka, ali ne možemo tražiti alibi, previše smo griješili

Šesnaesto prvenstveno kolo donijelo je u Orahovici ogled domaćeg Papuka i Radnika iz Križevaca. Nakon pobjede u Virju, od Papuka se očekivala dobra partija i novi bodovi, no dogodilo se upravno suprotno. Bila je ovo jedna od najlošijih partija orahovačkih nogometaša ove sezone i Radnik je potpuno zasluženo odnio visoku pobjedu od 3:0.

Iako je domaćin nastupio bez braće Podboj i s ozljedom načetim Marinom Čavićem, to nije nikakav alibi za iznimno blijedu partiju. Utakmica je krenula početnim ispitivanjem snaga, Radnik je čvrsto stao u blok i prijetio smislenim akcijama koje je do samog kraja poluvremena mirno riješavala obrana domaćih na čelu s čvrstim Stipom Čavićem. I onda pogodak kada se najmanje očekivao. Igrala se 40. minuta, uslijedila je jedna visoka lopta po desnoj strani, Jusup je napravio korak naprijed previše, krivo procijenio loptu, ona ga je preskočila i otvorila put gostujućem veznjaku samom po toj strani koji odigrava vrhunsku povratnu loptu, dočekuje ju Srbljinović i posprema u mrežu za 0:1.

Papuk je mogao do poravnanja u 45. minuti kada je Matej Rukavina prošao dva svoja čuvara po desnoj strani i gurnuo za Petra Špoljarića koji izbija sam jedan na jedan s vratarom, no udarac lijevom nogom otišao je malo iznad grede. Drugo poluvrijeme bolje otvara Papuk koji je stvorio nekoliko izglednih prigoda, no neprecizni su bili Špoljarić i Šantić. Papuk je pritiskao, igrala se 75. minuta, za ulazak se pripremao Marin Čavić i onda pogodak koji je riješio utakmicu. Radnik je povukao kontru, lopta je ubačena u kazneni prostor domaćina, ‘čisti’ prvo Stipe Čavić, no lopta ponovno ulazi u peterac, Nikolić ju je zakačio i lopta je krenula prema golu, no na metar od vrata našao se Tin Jusup i kada su svi očekivali spas, Jusup umjesto ispucavanja nespretno šalje loptu u vlastitu mrežu i nosi epitet tragičara utakmice.

Papuk je do kraja pokušao sve, Čavić je probijao, ubacivao, ali na vratima gostiju siguran je bio Miroslav Koprić. I onda mat, 84. minuta, u jeku Papukovih napada loptu presijeca odlični križevački Korejac Seok Sanghun i vrhunski ju upućuje iza Papukove obrane gdje se sami pred Mahačekom nalaze Mladen i Nikolić, Mladen asistira, a Nikolić gura loptu u praznu mrežu za konačnih 3:0.

-Teško mi je sada išta reći, opet smo imali izostanaka i to igrača na ključnim pozicijama, ali ne možemo tražiti alibi. Ništa nam nije polazilo od noge, a presudilo je nevjerojatno puno naših individualnih pogrešaka. Nemamo vremena za žaljenje, u iduću subotu već dolaze Ždralovi i moramo se maksimalno pripremiti – rekao je vidno razočarani Papukov strateg Dražen Pavličić.

Najbolji u Papukovim redovima bez puno razmišljanja je ponovno kapetan Tomislav Bušljeta koji je neumorna ‘lokomotiva’, ali ovog puta nije imao podršku suigrača.

U ovoj utakmici treba svakako istaknuti vrlo dobro odrađen posao sudačke četvorke na čelu s glavnim sucem Jasminom Horvatom iz Varaždina.

Papuk Orahovica – Radnik Križevci 0:3

Najbolji u redovima Papuka: Tomislav Bušljeta

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)