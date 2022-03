Blagoslovom motora i prvom organiziranom vožnjom, Moto klub “Kumovi” otvorio ovogodišnju bajkersku sezonu

Ako se za ijednu udrugu može reći da je ovisna o lijepom vremenu i da se glavnina njene aktivnosti održava kada je ugodno i toplo vrijeme, onda su to zasigurno udruženja ljubitelja vozila na dva kotača, motocikla i mopeda. Istina, reći će mnogi, u današnje vrijeme postoje vrlo kvalitetna i sofisticirana motoristička odjela, odnosno oprema i razni dodaci koji štite motorista od udaraca i padova, ali i kišnog i hladnog vremena, no ljubitelji “vjetra u kosi”, neovisno što obavezno nose kacige, najviše vole kada je vrijeme mirno, bez oborina i toplo.

Shodno tome, sve to lagano kreće krajem ožujka, da bi se hrabrije nastavilo u travnju te uživalo sve dok to vremenske prilike dopuštaju.

S obzirom da se upravo sada nalazimo na prelasku iz ožujka u travanj, posjetili smo virovitički Moto klub “Kumovi” koji ne samo da okuplja ljubitelje motocikala i mopeda, nego je i primjer kako treba voziti, družiti se i sigurno uživati u vožnji.

Predsjednik tog našeg kluba, 37-godišnji strojobravar i vlasnik strojobravarskog obrta u Virovitici Mario Kopfer – Crva, tu dužnost obnaša nekoliko godina, no član je već 12 godina i ima poprilično iskustvo u radu bajkera, ali također i u vožnji motora.

– Moje odrastanje sa motorima je počelo kada sam položio vozački ispit, točnije 2003. godine kada sam si kupio skuter i vozio ga sve dok moj otac Vilim, također strojobravar i motorist nije kupio motocikl BMW i to na licitaciji u policiji. To su odlični motori koje je nekad vozila prometna policija i iako je to bilo davno, ovi motori u redovno održavanje još uvijek lijepo “plove” cestama. Dokaz tome je i u mom dvorištu, jer BMW je u istom stanju kakav je bio i prije. S obzirom da sam si poslije kupio motocikl Yamaha, BMW je u potpunosti pripao mom ocu, a mislim da je to jedva dočekao – našalio se Mario koji, kako nam je rekao nije od onih koji često mjenja motore, nego se veže za njega, održava ga i uživa u vožnji.

– Yamaha me odlično služi, ugodno i lijepo se na njoj voziti i uistinu nema razloga da je mijenjam. Naravno da ću kada dođe vrijeme i Yamaha ode u mirovinu, nabaviti drugi motor jer i ja sam kao i moji kolege iz moto kluba zaljubljenik u motocikle i sve ono što se veže uz njih – poistovjetio se Mario sa svojim klupskim istomišljenicima, a kako i ne bi kada ih vežu zajednički kilometri.

– Trenutno imamo 40-tak članova koji uglavnom dolaze iz Virovitice i bliže okolice, te dvojicu članova iz Zagreba. Naše klupske prostorije i teren za skupove i održavanje raznih događaja je na prostoru bivšeg vojnog skladišta “Šištat” i taman nam je to mjesto po mjeri. Izdvojeno je iz gradske vreve, a s druge strane, nije daleko od grada tako da se do tamo lako može doći i biciklom ako je motor u kvaru. Lagano smo počeli s našim aktivnostima što se u prvom redu odnosi na radne volonterske akcije uređenja tog našeg prostora. S obirom da se radi o priličnom objektu i velikoj zelenoj površini, valja to i održavati, a to radimo mi članovi s vlastitim alatom i svojim novcem za troškove. No najvažnije je to da smo taj prostor dobili na korištenje na čemu zahvaljujemo Gradu Virovitici i gradonačelniku Ivici Kirinu koji je također bio naš član. Radne akcije se održavaju i kada nije sezona jer valja sve dobro pripremiti za početak. Uz sređeni prostor tradicija je da se obavi i blagoslov motora, a to je obavljeno u Dugom Selu kraj Zagreba u organizaciji Moto kluba Hrvatske i Moto kluba “Sveti Martin” iz Dugog Sela. To nam je u isto vrijeme bila i prva ovosezonska zajednička vožnja kojom počinje nama najljepše razdoblje jer čeka nas puno susreta i druženja na kojima ćemo nazočiti, a nekima od njih biti i domaćini – kaže Mario i dodaje da je prvi od njih već krajem travnja kada će ugostiti Moto-klub 4. gardijske brigade iz Splita.

– Oni na poseban način obilježavaju obljetnice te proslavljene brigade. Obilaze mjesta koja su sudjelovala u oslobađanju Republike Hrvatske i odaju počast poginulim hrvatskim braniteljima. U tome im se svake godine pridržuje naš Moto klub koji također nosi ime pripadnika proslavljene 81. gardijske bojne HV “Kumovi”. No, najmasovniji godišnji događaj nam je onaj koji ćemo ove godine održati 16. put za redom, a radi se o Moto susretima kojima je organizator Moto klub “Kumovi” uz pokroviteljstvo VPŽ, Grada Virovitice i Turističke zajednice grada Virovitice. Taj događaj na kojem kao i svake godine očekujemo mnoštvo bajkera iz Hrvatske, ali i drugih zemalja održati će se 11. lipnja – ističe i naglašava da će i ove godine održati defile gradom, razna moto nadmetanja, kao i zajedničko druženje motorista i gostiju na rock koncertu grupe “Fair Play” iz Slavonskog Broda koji će se održati na “Šištatu”.

– No do tada, a i poslije toga naši članovi će kao i svake godine sudjelovati na mnogim moto susretima, ali i na svim važnijim obljetnicama iz Domovinskog rata diljem Hrvatske, kao i raznim humanitarnim akcijama jer ipak smo mi “bajkeri dobrog srca” – najavio nam je neke od važnijih aktivnosti “Kumova”, predsjednik Mario Kopfer koji je na kraju našeg razgovora rekao i ono najvažnije, odnosno dao savjet svim vozačima motocikala i mopeda.

– Sigurna vožnja je na prvom mjestu, a ona podazumjeva ispravnost vozila i vozača, propisnu vožnju, neovisno radi li se o moto koloni ili individualnoj vožnji, kao i poštivanje prometnih pravila i dobru koncentraciju. Svi oni koji žele u potpunosti naučiti i uživati u vožnji dobrodošli su u naš moto klub na “Šištatu”, naša vrata su im širom otvorena, njima i njihovim ljubimcima na dva kotača – rekao nam je predsjednik Moto kluba “Kumovi” iz Virovitice Mario Kopfer.

(www.icv.hr, bs)