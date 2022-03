Damir Marenić o okrupnjavanju komunalnih tvrtki i vodnim uslugama koje Virkom preuzima za cijelu županiju

Početkom ove godine na snagu su stupili novi zakonski okviri prema kojima Hrvatska slijedi EU praksu i kreće u okrupnjavanje vodno-komunalnog sektora. Tako od 150 komunalnih tvrtki opskrbljivača vodom diljem Hrvatske ostaje njih 41. Na području naše županije od ukupno četiri tvrtke: Virkom iz Virovitice, Komrad iz Slatine, Vodakom iz Pitomače i Voda d.o.o iz Orahovice kao isporučitelj vodnih usluga (vodoopskrba i odvodnja) ostaje samo virovitički Virkom.

Što okrupnjavanje donosi ovoj tvrtki, a što znači za ostala komunalna poduzeća? Kako će se taj proces odraziti na zaposlene? Hoće li rasti cijene vode i odvodnje? Što je sa započetim projektima diljem naše županije vezanima uz odvodnju, kanalizaciju i opskrbu pitkom vodom? O tim pitanjima i drugim aktualnostima u vezi s okrupnjavanjem razgovarali smo s direktorom Virkoma Damirom Marenićem.

• Za početak, možete li objasniti po kojim je kriterijima Virkom dobio ulogu županijskog isporučitelja vodnih usluga? Odnosno, zašto on ostaje, a ostale tvrtke mu se „pripajaju“?

Kriterij po kojem se odlučivalo koje tvrtke ostaju isporučitelji vodnih usluga, a koje će se pripojiti drugima bili su najveća količina isporučene vode, najveći prihod te broj zaposlenih na datum 31. 12. 2018 godine. Virkom je sa svoja 44 zaposlena i 1,6 milijuna kubika vode koje godišnje isporučuje najveće komunalno poduzeće na ovim prostorima. Zato danas ostaje kao jedini isporučitelj vodnih usluga na području cijele Virovitičko-podravske županije.

• Kako će izgledati spajanje četiri komunalne tvrtke u jednu? Kada se može očekivati dovršetak tog procesa?

Iskreno, pravu sliku ćemo imati kada snimimo stanje i potrebe cijelog budućeg uslužnog područja. To je veliki posao zbog kojeg moramo angažirati ozbiljnu revizorsku tvrtku i odvjetničko društvo kako bi Virkom s pravne strane bio „posložen“. Moramo postići da nova struktura bude zadovoljavajuća i za vlasnike i za korisnike. U objedinjavanje s Virkomom svako komunalno poduzeće ulazi sa svojom imovinom, investicijama i financiranjima te se uključuje u temeljni kapital Virkoma. Suvlasnici, kojih je 16 na području županije (3 grada i 13 općina), postaju suvlasnici Virkoma i imaju pravo odlučivanja.

Virkom okrupnjavanjem preuzima sve zaposlene, svu imovinu, prava i obaveze. Naglašavam kako tvrtka Virkom u objedinjavanje ulazi bez ikakvih zaduženja i s obavljenim investicijama, što je prednost. Moramo biti pošteni prema svim dosadašnjim vlasnicima i njihovom trudu te razmišljati u kontekstu ravnomjernog razvoja, koji je jedan od ciljeva okrupnjavanja. U roku od šest mjeseci nova struktura Virkoma trebala bi biti u potpunosti posložena i tada ćemo znati više.

• Što građani, odnosno korisnici mogu očekivati? Svako komunalno poduzeće sada ima „svoju“ cijenu vode. Hoće li se ona mijenjati, odnosno rasti?

Da, realno je da će cijena vode porasti te da će sama cijena vode na području Virovitičko-podravske županije morati biti jedinstvena. Virkom cijenu vode nije mijenjao od 2011. godine. Primjenjivali smo samo zakonske odredbe koje su se odnosile na povećanje naknade za zaštitu i za korištenje (koju Virkom prikuplja u ime Hrvatskih voda) te naknadu za razvoj koja se prikuplja za naše investicije i na koju se još pridodaje PDV, a koji je u jedanaest godina bio i 10, 13, 25 posto.

Sama cijena vode koju Virkom isporučuje sada iznosi 12,66 kuna, uključujući odvodnju i u nju je uključeno sve navedeno. Druga komunalna poduzeća imaju slične cijene, no u skoroj budućnosti formirat će se jedinstvena cijena za područje cijele županije. Kolika će ona biti, o tome sada ne bih volio spekulirati. Znat ćemo za šest mjeseci.

• Što je sa započetim investicijama vezanima uz aglomeracije, a koje se grade ili su u fazi planiranja na području cijele naše županije?

Naša aglomeracija Virovitica je pri kraju, a uređaj za pročišćavanje, koji je njena zadnja komponenta, trenutno je u probnom radu.

Aglomeracija Špišić Bukovica-Suhopolje-Gradina je u pripremi. Čekamo otvoreni natječaj već dvije godine. Ovom investicijom izgradit ćemo kanalizaciju u svim naseljima u općinama na našem uslužnom području. Središta općina smo već pokrili – Špišić Bukovicu, Lukač, Gradinu i Suhopolje, a za sva druga naselja napravljena je projektna dokumentacija. Aglomeracija Pitomača se provodi, a u Slatini su započeli radovi. Projekt će se nastaviti u radovima bez prekida, no budući da je specifičan, očekujemo i dodatne upute. U Orahovici je dokumentacija za aglomeraciju u pripremi.

• Kakvo je stanje s gubicima u mreži? Prema podacima za Hrvatsku, do 48 posto vode „izgubi“ se na putu od stanice do potrošača. O kojim gubicima govorimo za Virkomovo uslužno područje danas i kako se oni rješavaju?

Virkom danas stoji duplo bolje od prosjeka Hrvatske – gubici su nešto iznad 20 posto. Moramo reći, najmanji su oni vidljivi gubici, kada vidite da strojevi negdje kopaju. To je otkriven problem koji se odmah i sanira. Najgori su nepoznati gubici koji se ne mogu lako otkriti. Problem stvaraju i nove investicije koje idu preko postojećih mreža pa zna doći do puknuća cijevi, zahvata u postojeću infrastrukturu i slično. Na primjer, jako je teško otkriti puknuće cijevi vodovoda koja se nalazi u neposrednoj blizini kanalizacije; pogotovo ako je to puknuće minimalno te se voda procjeđuje u kanalizaciju i nema vidljivog gubitka. U nekim slučajevima gubitke ne može detektirati ni test opterećenja na cijevi, ni mjerenje šumova, a ni druge metode kojima se, kao i suvremenom opremom (kamerama) služimo. No, to ne znači da odustajemo od potrage, već da je potraga duga i teška.

Inače, Virkomu nedostaju veliki potrošači. Govorim to zbog usporedbe omjera gubitaka. Danas ako, primjerice, gubimo oko 400.000 kubika godišnje u odnosu na postojeću potrošnju, naši gubici iznose oko 20 posto. No, da imamo velike potrošače zbog kojih bismo prodali, npr. 5 milijuna kubika više, iznos gubitka u apsolutnom iznosu ostao bi jednak, ali postotak bi pao ispod 10 posto. Što se tiče drugih isporučitelja i cijele mreže koju preuzimamo, moramo prvo vidjeti njihova iskustva, kako je tko održavao mrežu i koja nam je oprema na raspolaganju.

• Koju korist vidite od okrupnjavanja? Sve tvrtke čeka puno posla dok se „novi“ Virkom ne posloži. Koje su, dakle, prednosti jedne tvrtke za sve vodne usluge u županiji u odnosu na postojeći model?

Da smo prije deset godina počeli s okrupnjavanjem, sigurno bismo lakše, jednostavnije i uspješnije realizirali EU projekte. Ujedno, sve investicije nakon dovršetka bile bi unificirane te bi se lakše i ekonomičnije održavale u budućem jedinstvenom isporučitelju. Zajedničkim interesima, kao jedno poduzeće, lakše ćemo se prijavljivati na EU natječaje, jednostavnije planirati opremu, ali i troškove održavanja, odnosno amortizacije cijelog sustava. Dosad je svako komunalno poduzeće moralo imati skupu opremu samo za svoje područje koje pokriva. U budućnosti se istom opremom za održavanje npr. kamionom za čišćenje kanalizacije može pokriti cijela županija, što ostavlja prostora za ulaganje u drugu potrebnu opremu, vozila i slično unutar sustava vodnih usluga.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)