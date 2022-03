”Grofovi” imali prednost nakon prvih 45 minuta, ali tri boda ipak ostaju u Garešnici: Klemen jedini strijelac za Suhopolje

Nogometaši Suhopolja ipak nisu uspjeli doći do nova tri boda u sklopu 15. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica. Iako su nakon prvih 45 minuta imali prednost na gostovanju u Garešnici, domaći Garić ipak je došao do punog plijena.

Spomenuli smo u najavi utakmice kako danas u sastavu nije bilo Egrija, Pelka i Čubelića, no to nije bila prepreka Suhopolju da dođe do vodstva već nakon četiri minute. Dean Klemen svladao je domaćeg čuvara mreže Dubravca za vodstvo ”žuto-zelenih” u ranoj fazi, a ispostavilo se kako je to na kraju bio jedini pogodak u prvom dijelu.

Nastavak utakmice donio je čak četiri žuta kartona u gostujućim redovima u razmaku od samo devet minuta što je u redove Spudićevog sastava unijelo nervozu. Domaći nogometaši to su iskoristili i izjednačili preko Tomislava Oršića u 61., isti je igrač doveo Garić u prednost sedam minuta kasnije, dok je konačnih 3:1 svojim golom osigurao Igor Galogaža tri minute prije kraja.

Samuel Spudić nije skrivao nezadovoljstvo nakon utakmice.

– Bili smo bolja momčad na terenu u prvih 45 minuta, iako to nije ona igra koja nas je krasila do sada. U drugom dijelu glavni sudac utakmice unio je nepotrebnu nervozu u susret svirajući nekoliko prekršaja koja po mom mišljenju nije trebao dosuditi, a domaći igrači dva od svoja tri gola postigli su upravo nakon tih prekida. Imali smo i mi nekoliko prilika nakon polukontri pri rezultatu 2:1, u dobroj se šansi našao i Marko Sertić, ali do izjednačenja ipak nismo uspjeli doći- prokomentirao je Spudić.

Suhopolje se ovim porazom vratilo na pretposljednje mjesto prvenstvene ljestvice s 14 osvojenih bodova, no s obzirom na ostvarene rezultate sredina tablice i dalje nije nedostižna. Ferdinandovac, Čazma i Graničar iz Legrada ”bježe” im samo dva boda.

(www.icv.hr, mra)