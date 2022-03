Mjere jačanja gospodarsko-socijalnog razvitka OBŽ: Glavni problem nedostatak radne snage, a ujedno velik broj nezaposlenih

Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji održanoj jučer (srijeda), za novog predsjednika GSV-a jednoglasno je izabran Josip Miletić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije. Za dopredsjednika je izabran voditelj osječkog Regionalnog ureda Nezavisnih hrvatskih sindikata Marko Brekalo, te Denis Sušac, osnivač tvrtke Mono i predsjednik Izvršnog odbora Regionalnog ureda HUP-a u Osijeku.

Do izbora novog predsjednika i dopredsjednika sjednicom je predsjedao župan Ivan Anušić, koji je članovima GSV-a iz Hrvatske udruge poslodavaca, sindikata (Nezavisni hrvatski sindikat, Savez samostalnih sindikata i Matica hrvatskih sindikata), kao i same županije poželio uspješan rad. Naglasio je da kvalitetna suradnja Županije, poslodavaca i socijalnih partnera na regionalnoj razini značajno doprinosi potrebama i jačanju gospodarsko-socijalnog razvitka.

Članovi GSV-a potom su prihvatili novi Program rada Gospodarsko-socijalnog vijeća OBŽ za 2022. godinu te razmatrali informacija o stanju nezaposlenosti i provođenju mjera za poticanje zapošljavanja na području županije. Uvodno izlaganje podnijela je Beba Madunović iz osječkog Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

– Za razvoj naše županije važna je kvalitetna suradnja i partnerski odnos s gospodarstvenicima i socijalnim partnerima u svemu čime možemo učiniti poboljšanja za dobrobit naše županije. Osječko-baranjska županija poduzima mnoge mjere kao potpore razvoju gospodarstva i izravno pomaže najugroženijima, a na razini GSV-a razgovaramo o svim relevantnim temama; nezaposlenosti i potrebama na tržištu rada, edukacijama djelatnika, suradnji s institucijama kao Hrvatski zavod za zapošljavanje, HGK-a, Hrvatska obrtnička komora, HUP, kao i svim jedinicama lokalne samouprave na našem području i ostalim institucijama jer samo zajedništvom možemo napraviti kvalitetan rezultat. Pri tomu naglašavam izvrsnu suradnju s Vladom RH i resornim ministarstvima te povlačenje europskih sredstava kojima ćemo poduprijeti razvoj poljoprivrede i ostalih gospodarskih djelatnosti koje su intenzivne na našem području. Ističem posebno IT i prerađivačku industriju i druge djelatnosti koje na našem području bilježe pozitivne pomake, a zajedno ćemo učiniti dodatni iskorak – rekao je Josip Miletić, zamjenik župana i novi predsjednik GSV-a u OBŽ.

Marko Brekalo, voditelj osječkog Regionalnog ureda Nezavisnih hrvatskih sindikata, ističe da su stanje zaposlenosti i zapošljavanja, potrebe za zapošljavanjem i redefiniranje obrazovanja za današnje potrebe najvažnije teme za sindikate.

– Svjedoci smo obrata, pa danas imamo veće potrebe za radnom snagom nego ponudu bez obzira što na birou i dalje ima ogroman broj nezaposlenih osoba, no oni su u ovom trenutku u principu nezapošljivi. Na to smo godinama upozoravali, no to se nije uvažavalo i nije se vodila briga, pa sada imamo manjak radne snage i još uvijek puno nezaposlenih – kazao je Brekalo.

Direktor HUP Regionalnog ureda Osijek Ivan Sarić, naglasio je dobru suradnju partnera u GSV-u Osječko-baranjske županije na svim temama koje su bitne za gospodarski i socijalni razvoj županije.

– Kao i svake godine, i sada posebno razmatramo temu zaposlenosti i nezaposlenosti. Danas smo suočeni s nedostatkom radne snage i nedostatkom upisa djece u potrebna školska zanimanja, a sve mjere koje poduzimaju Županija, HUP i druge institucije ne daju zadovoljavajuće rezultate kako bi još više motivirali roditelje i djecu da upisuju baš ta zanimanja. Očito se mora ići na rekonstrukciju cjelokupnog školstva, no to ide sporo. Županijski GSV-e u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i određenim mjerama može donekle pomoći i utjecati da nedostatak radne snage bude manji, a time da se ujedno smanji nezaposlenost u našoj županiji – rekao je Ivan Sarić.

(www.icv.hr, tj)