Na radionicama u Virovitici, Orahovici, Slatini i Pitomači, HZZ predstavio mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini

U prvim danim ožujka na sve četiri lokacije poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije, organizirane su radionice u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na temu predstavljanja Mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih na poslodavce realnog sektora koje su na snagu stupile prvim danom 2022. godine. Radionice su organizirali Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica i Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

U razdoblju od listopada 2016. do prosinca 2021. godine na području RH Mjere aktivne politike zapošljavanja koristilo je 149.580 korisnika, isplaćeno je 4,7 mlrd. kuna od čega je u VPŽ uključeno 5.420 osoba te je isplaćeno 165,2 mil. kuna iz državnog proračuna i EU sredstava. Uz to od ožujka 2020. do 4. veljače 2022. na snazi su bile i mjere COVID potpora kroz koje je isplaćeno 104,8 mil. kuna za poslodavce i radnike na području naše VPŽ. HZZ je dobitnik Zlatne kune, a što je svojevrsna potvrda učinkovitosti provedenih mjera u prethodnom razdoblju.

Na radionicama koje su održane na četiri lokacije u Orahovici, Pitomači, Slatini i Virovitici je sudjelovalo 70-tak poduzetnika, a radionicu je vodila Danijela Handraka, rukovoditeljica Odsjeka aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica. Na radionicama su predstavljene sljedeće mjere:

– zapošljavanje – namijenjeno nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju koje nisu u radnom odnosu posljednjih 6 mjeseci (osobe u dobi od 15 do 24 godine ili za one starije od 50 godina)

– pripravništvo – namijenjeno poslodavcima koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost kao potpora za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje u kojima osposobljavanje pripravnika traje najduže jednu godinu

– usavršavanje – sufinanciranje troškova usavršavanja kao potpora zaposlenim osobama kojima su potrebne dodatne vještine radi zadržavanja radnog mjesta te poslodavcima kojima je potrebno ulaganje u razvoj i produktivnost svoje radne snage radi prilagodbe promjenama na tržištu u trajanju do 6 mjeseci

– proširenje poslovanja (nove poslovne jedinice ili pogoni) – namijenjeno poslovnim subjektima koji planiraju proširenje postojećeg poslovanja, a kojemu je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje istekla te ako je subjekt dokazao kako je ispunio sve obveze prema HZZ-u

– osposobljavanje na radnom mjestu – namijenjeno nezaposlenim osobama kojima se želi omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena

– stalne sezonce – namijenjeno za sezoncima za razdoblje kada ne rade (nije sezona) te koji su u kontinuitetu radili najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koji će kod istog raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci)

Uz to na radionicama su predstavljeni i noviteti, kao što je uvođenje HZZ-ovog on-line sustava prijava kao i web stranica mjere.hr. Od početka 2022. godine na snazi je i nova potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno, koja je namijenjena za popunjavanje radnih mjesta gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću.

(inkubatorivpz.hr)