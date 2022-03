Naša Mreža dobrote: Za obitelj s tri male djevojčice stigli odjeća, hrana, bicikl i puna školska torba

Odjeća, obuća, hrana, dječji bicikl, higijenske potrepštine, igračke i puna školska torba samo su neki od artikala koji su dostavljeni na kućni prag Obitelji 2, u okviru akcije Naša mreža dobrote.

Namirnice i druge potrepštine prikupili su ljudi dobra srca, žene i obitelji koje djeluju u udruzi Čuvarice kulturne baštine iz Kladara. Čim smo objavili popis, najavile su da će pokriti potrebe za Obitelj 2 pa je donacija dostavljena u prave ruke. Uz djelatnike Gradskog društva Crvenog križa, u pratnji je bio ICV i članice Čuvarica kulturne baštine, Ines Begović i Tea Kranjčec sa sinom Janom.

Majka i djevojčice dočekale su nas ispred male, skromne kuće. Otac je bio na terapiji.

-Ne znam kako zahvaliti svima koji ste pomogli. Svjesna sam da ima onih i kojima je puno teže i potrebnije nego nama i hvala na svakom daru. U ovom periodu života nam je nešto teže nego inače, ali se borimo iz dana u dan. Najvažnije je da nismo gladni i da imamo za pelene. Za nas velike nije bitno, za nas ima dosta – skromno je rekla majka (29) djevojčica starih 3 i 6 godina te bebe koja će za koji dan proslaviti svoj prvi rođendan.

Majka je u kratkim crtama s nama podijelila njihovu trenutnu životnu situaciju. Oboje su na burzi rada.

– Ja sam s djecom doma, na roditeljskom dopustu. Dok smo gradili kuću, da imamo svoj krov nad glavom, suprug je podigao kredit, rata nam je 1700 kuna mjesečno. Imamo porodiljnu naknadu i dječji doplatak, no kad platimo kredit i režije, ne ostane puno za život. Suprug je jedno vrijeme radio kod nas, no firma je propala. Potom je otišao u Njemačku i to je bilo dobro. No kad su počeli problemi i kad mu gazda tri mjeseca nije isplatio plaću, odlučili smo da je vrijeme da se vrati i ovdje potraži posao. Nije imalo smisla ostati tamo – kaže gospođa koja ističe kako se nesretan niz okolnosti nastavio i nakon što se suprug vratio u Hrvatsku.

Radi u nadnicama, pa tako i u šumi. Na jednom terenu ozlijedio je nogu – uslijedilo je pet tjedana „u gipsu“, sad je na terapijama. Molbe za posao i dalje šalju.

-Ova hrana, odjeća, pogotovo torba, sve će nam puno pomoći, dok oboje ne nađemo stalan posao – kaže majka koja kaže kako je i sama uvijek rado sudjelovala u akcijama pomoći drugima, bilo u hrani ili odjeći, a sada pomoć treba njoj.

Djevojčice su se posebno obradovale igračkama, a pogotovo torbi s bilježnicama, priborom i punom pernicom: najstarija će ove jeseni u školu. Ponosno nam priča kako je u Maloj školi (predškoli) lijepo, kako se igra i uči. Bicikl koji je dobila prvo će naučiti voziti, a onda i koristiti za sve potrebe koje stignu na jesen.

Za sve okupljene posjet je bio jedan od onih susreta koji otvaraju oči i pokazuju kako se bilo tko može pronaći u situaciji da jednom zatreba pomoć drugih. Ines Begović iz „Čuvarica“ priznaje kako je ovo bila prva akcija u kojoj su sakupljeno baš dovezli na kućni prag nekome i da im je svima srce i mirno i potreseno u isto vrijeme.

– Drago mi je da je sve došlo u prave ruke, baš gdje je trebalo. Kad se ovakve akcije rade, dosta toga završi i gdje ne treba, pa ostane gorak okus u ustima svima koji su željeli pomoći. Sada je to, zbog načina dogovorene primopredaje, i koja mi se zaista sviđa, stiglo baš toj obitelji. Iako već dugo sudjelujemo u ovakvim akcijama, nismo dosad donijeli stvari nekome na kućni prag. Dirnula me skromnost ove jednostavne žene koja bi i drugima još željela pomagati, a sad su stvarno u situaciji da njima treba pomoći. Samo mi je žao što još jednu školsku torbu nismo donijele, sreće bi bilo i više – odaje nam Ines.

Slaže se i njena sestra Tea Kranjčec, trudnica, koja je i ovaj put sa sobom povela sina Jana (6), odmalena naviknuta na ovakve akcije i drugačiji pogled na svijet, ljude oko sebe. Jan je djevojčicama obećao idući put donijeti i više igračaka, uz dva velika plišanca i drugo što su skupili u ovih par dana.

– Ovu smo akciju organizirali u dva dana, zahvaljujući teti Majdi koja je inicirala u našoj zajedničkoj grupi da se skuplja baš za ovu obitelj, koju smo znali samo kao Obitelj 2. Brzo smo se dogovorili tko će što prikupiti. Pune smo dojmova nakon ove primopredaje. U ovo vrijeme, da netko tako živi kao obitelj kod koje smo sad bili, to je stvarno teško. Nezaposleni oboje, ne možeš si to ni zamisliti, samo se nadam da će im ovo biti dosta za neko vrijeme, dok ne prebrode trenutnu situaciju – kaže Tea, spremna, s drugim „Čuvaricama“, i na nastavak pomoći, ako bude potrebno. U ovom trenu “Čuvarice” su za jednu drugu obitelj posredovale u nabavi perilice rublja. Ljudi u potrebi je svuda oko nas, ali i onih koji su dobrog srca i koji će na tu potrebu brzo i odgovoriti, pokazuje njihov primjer.

Akciju nastavljamo i dalje, a popis možete vidjeti ovdje. Hvala!

(www.icv.hr)