Papuk odlično parirao lideru prvenstva Poletu: Rezultat odlučen tek u 89. minuti

Ovotjedno 19. prvenstveno kolo 3. HNL sjever donijelo je u Orahovici okršaj domaćeg Papuka i lidera prvenstva ekipe Poleta iz Svetog Martina na Muri. Vjerni navijači Poleta koji su i u Orahovici stigli bodriti svoje ljubimce, očekivali su laganu pobjedu, no Papuk je mislio drugačije. Od prvog sučevog zvižduka Papuk je stao u čvrsti obrambeni blok već na sredini terena i vrebao kontru preko brzog Marina Čavića. Polet je imao jalovu inicijativu, držao je loptu, vrtio u krug, no bez opasnije prigode. Čak je Papuk bio opasniji i bolji, pokušao je jednim bijegom Čavić, no njegovo udarac je otišao visoko preko vrata. Najbolju prigodu Papuk je imao iz slobodnog udarca s nekih 25 metara. Loptu je namjestio Marin Vratković, odlični na ciljao, no odnekud je iz živog zida glavu nagnuo u stranu obrambeni igrač Poleta i odbio loptu u korner.

Polet je nešto pokušavao dugim, visokim loptama no Šantić i Stipe Čavić sve su sigurno nosili kao i vratar Mahaček. Na odmor se otišlo bez pogodaka, a sličan scenarij nastavio se i u drugom. Papuk čvrst i neprobojan, a Polet uporan s dugim loptama. S druge strane pokušao je Špoljarić udarcem s nekih 30-ak metara, no otišlo je nebu pod oblake.

Papukov trener Dražen Pavličić probao je uvođenjem još jednog Zdelara, bilo je još nekoliko pokušaja, no sve je ostalo na pokušaju. I onda kada se očekivalo da će biti realan remi, dvije situacije u kaznenom prostoru Papuka.

Prvo slobodnjak iskosa, lopta leti u peterac, skače Barat i šalje loptu u mrežu, no zastavica prvog pomoćnog Plantaka je visoko u zraku – opravdano zaleđe i ništa od vodstva gostiju. I tada, igra se 89. minuta. Jedan od bezbroj ubačaja u kazneni prostor Papuka, lopta se odbijala od glava nekoliko igrača i došla do Šegovića koji trzajem šalje loptu u suprotne rašlje – 0:1.

– Teško je bilo što reći nakon ovakve utakmice. Moji momci su doista ostavili srce na terenu, dali su sve od sebe, borili se kao lavovi i odlično parirali favoriziranom protivniku i na kraju izgubimo ovako nesretno nakon, rekao bih ne toliko greške, koliko spleta nesretnih okolnosti. Čestitam ovim dečki koji su oličenje hrabrosti, i reći ću otvoreno oni su ovaj klub, oni kao čine postojanim. Naravno čestitam Poletu na pobjedi – rekao je trener Papuka Dražen Pavličić te kao igrača utakmice u Papukovim redovima izdvojio Marina Vratkovića.

– Svi su odigrali odlično, borbeno i hrabro i teško je bilo koga izdvojiti. Ali, Marin je inače naš pouzdani stoper, no izostankom od ranije jednog (Miroslav) pa sada i drugog Rukavine (Matej) ostao sam bez prave središnje polušpice. Tako sam se odlučio na to mjesto postaviti Vratkovića koji je polivalentan i iznimno inteligentan igrač, razumije nogomet i više je nego opravdao moje povjerenje. Sjajno je držao konce igre, znao kada treba stati na loptu, na vrijeme uposliti suigrače, a kao i uvijek u sredini u svakom duelu je bio beskompromisan i siguran – zaključio je Pavličić.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)