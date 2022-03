Pod ‘palicom’ Luke Jerbića, u Čačincima ‘raste’ nova, iznimno talentirana generacija košarkašica: Mlade igračice obožavaju košarku i jedva čekaju svaki novi trening

Malo slavonsko mjesto Čačinci, samo je po površini malo, ali po svemu ostalom veliko i značajno. Sport je uvijek bio veliki promotor ovog mjesta i to posebno košarka.

Košarkaški klub Mladost Čačinci od svog osnutka 1981. godine niže odlične košarkaške rezultate, pa se tako u Čačincima u nekoliko navrata igrala drugoligaška košarka, a 2011. Mladost je igrala kvalifikacije za 1. hrvatsku ligu nastupajući na prvoligaškim parketima poput legendarnog šibenskog Baldekina gdje su se na tribinama iz petnih žila Čačinačkih alkosa orile “Čačinačke uske staze”.

Košarka je definitivno najtrofejniji čačinački sport i nikada se ovi entuzijasti, ljubitelji košarke nisu predali pa niti danas. Danas je košarka u Hrvatskoj na marginama, u Slavoniji aktivno radi šest do sedam klubova među kojima ponosno i čačinačka Mladost.

Muška seniorska ekipa igra nekada zvanu B1, a danas 3. mušku ligu Istok u kojoj su već drugu sezonu za redom na prvom mjestu. No, ova priča pripada onom drugom dijelu više nego uspješne čačinačke košarke, one ženske. Bilo je i tu velikih uspjeha, posebno u generaciji sestara Budim, Antonele i Elene kada su osvajale prva državna mjesta na školskim natjecanjima, a Antonela je bila i prvotimka prvoligaša Požege. Danas u školi košarke djevojčica trenira tridesetak igračica od 10 do 14 godina, a trener ima je današnji prvotimac seniorske ekipe Luka Jerbić.

– Ova generacija je sada zajedno već pune tri godine. S onim još mlađima radi naš legendarni košarkaš Siniša Ileš koji vodi i dječake mlađe od 10 godina. Uzrast djevojčica s kojima ja radim, trenira tri puta tjedno, i mogu reći da su odlične. Sjajno napreduju, a ono što me veseli je što one obožavaju košarku, uživaju u ovome sportu i jedva čekaju svaki novi trening – kaže trener Jerbić.

Ističe kako je najveći problem ove generacije konkurencija, odnosno upravo to što je nema, točnije ove talentirane djevojčice nemaju s kim igrati utakmice.

– Tri godine radimo, a nemamo lige i time nema utakmica, kontinuiteta i što je najvažnije natjecateljskog duha. Organiziramo im prijateljske utakmice, neki turnir, ali sve je to premalo. Pomogne nam Ženski košarkaški klub Virovitica s kojom prijateljskom utakmicom i na tome im se zahvaljujem. Drugi još veći problem je onaj financijski i to za cijeli klub. Jedva imamo sredstava da seniorska momčad igra ligu, a kamoli da još mi negdje nastupamo. No, ipak nadam se da će se to promijeniti ubrzo i to već od sljedeće sezone – kaže Jerbić.

Ovom prigodom istaknuo je i planove za ovu i naredne godine.

-Planovi su nam skromni i jednostavni, uključiti i cure i dečke u sustav natjecanja. Curama samo fali iskustva da budu bolje, zato planiramo da, ako je ikako moguće, igraju ligu od rujna mjeseca. Dat ćemo sve od sebe da se to ostvari jer to je šlag na tortu cijele ove priče – zaključuje Jerbić i s osmijehom odlazi odraditi još jedan trening sa svojim košarkašicama jer kako kaže, bez obzira na sve, svi zajedno idu hrabro naprijed i nema predaje.

