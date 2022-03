Projekt uređenja Virovitičkih jezera i Ođenice spreman za prijavu: Izdana građevinska dozvola

Jedan od najočekivanijih projekata u Gradu Virovitici je sve bliže realizaciji. Gradski Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo izdao je građevinsku dozvolu za uređenje Virovitičkih jezera i rijeke Ođenice. Projektna dokumentacija je spremna, a investitor, Hrvatske vode, prijavit će ovaj projekt vrijedan 150 milijuna kuna na Nacionalni program oporavka i otpornosti. Projektnu dokumentaciju financirale su Hrvatske vode i Grad Virovitica.

Ovo je prva etapa uređenja Ođenice i Virovitičkih jezera i odnosi se na uređenje vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice.

– Mogu reći da sam jako zadovoljan jer smo do sada intenzivno radili na dokumentaciji pošto se radi o opsežnom projektu. Uređenjem naših ribnjaka dobit ćemo jedno prekrasno mjesto za izlete, kako za naše građane, tako i turiste. Važno je reći da je ovo samo prva faza uređenja gornjeg sliva Ođenice. U drugoj fazi će ići uređenje Franjevine i rijeke Ođenice kroz sam grad, a u trećoj fazi spajanje Virovitice s rijekom Dravom. Kroz projekt uređenja Ođenice do rijeke Drave omogućit ćemo novo mjesto za rekreaciju, šetnju, ribolov… Ono što je još od posebne važnosti, jest to da će se svi ti objekti koje uredimo koristiti namjenski – za obranu od poplava – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin istaknuvši da je ovo priča koja će definitivno privući velik broj turista i tako multiplicirati novce koji su uloženi u projekt.

(virovitica.hr)