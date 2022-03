Pub kviz scena više nego aktivna u Orahovici: Sve više ljudi odlučuje su okušati u testiranju znanja na pub kvizovima

Već dugi niz godina u Slavoniji je itekako aktivna kviz scena, a unazad nekoliko godina svoj pravi zamah uhvatila je i u Orahovici. Sve se više ljudi svih generacija želi okušati u testiranju vlastitog znanja, a uz to se dobro zabaviti. Iako je koronavirus na neko vrijeme stopirao većinu natjecanja, unazad godinu dana sve se gotovo vratilo na staro.

U mnogim orahovačkim kafićima organiziraju se pub kvizovi. Ljeti svoju redovnu kviz ligu priređuje Udruga PAUK, a treba svakako reći da je u Orahovici led probio kultni kafić Blues. Još u starom prostoru kada je rijetko tko znao za pub kvizove, jedino oni vjerni ljubitelji koji su već sudjelovali na sličnima u drugim gradovima, Blues je odlučio pokušati i uspio.

– Bila je to ideja mojih kćerki Klementine, Karoline i Ivančice koje su same i sastavljale pitanja. Krenulo je odmah s dosta zanimanja, a svaki kviz brojao je sve više ekipa svih uzrasta. Naravno, sve je stalo prvo kako smo bili primorani zatvoriti kafić, a potom i zbog korone. No otvaranjem novog prostora uključio se i sin Eugen i sada smo ponovo tu s prepoznatljivim kvizom. Odlična je ovo priča, ljudi se zabave, druže i uvijek nešto novo nauče – kaže vlasnik Bluesa Vlado Grgić-Crni.

Blues danas ima jedan od najjačih kvizova, ne samo u Orahovici nego i šire, a uz redovna kviz pitanja ubačene su i neke novosti zanimljive natjecateljima.

– Pokušali smo ubaciti svega da sve zajedno malo opustimo, poput kategorija ”pogodi pjesmu”. Imamo dobre kritike, a ono što je najvažnije uživo nakon kviza, ali i putem društvenih mreža stalno razgovaramo s natjecateljima kako bi bili još bolji i pristupačniji njima. Već sada imamo nove planove, posebno kada se proljepša vrijeme i otvorimo terasu te budemo imali više prostora. Pozivam sve ljubitelje kviza iz cijele Slavonije da nam se priključe svake srijede od 19 sati – kaže mladi vlasnik Bluesa Eugen Vlado Grgić.

Kvizomanija u svakom slučaju u gradu podno Ružice vlada i zasigurno se rađaju se novi Dean Kotiga, Morana Zibar, Krešimir Međeral Sučević…, a uz njihov bok trenutno je zasigurno legendarni orahovački kvizaš Vlado Karakaš koji je sudjelovao na svim hrvatskim kvizovima i osvajao nagrade.

– Kvizaš sam oduvijek, obožavam sudjelovati i natjecati se. Imam svoju ekipu Klasa Optimist s kolegama Matom Piscem i dr. Amirom Podićem i baš uživamo sudjelujući. Pub kvizovi su odlična priča, a mi sudjelujemo i u drugim gradovima. Odlična je to zabava, uvijek nešto novo naučiš i dobro se zabaviš. Uvijek volim reći kako nije važno uvijek pobijediti, najvažnije je doći i sudjelovati, i zato pozivam sve da se okušaju – zaključio je Karakaš koji je vodio svoju Klasu Optimist do pobjede i ove srijede u Bluesu.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)