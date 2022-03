Troje Virovitičana na avanturi u Egiptu: S nama podijelili svoje doživljaje

Troje Virovitičana odlučilo je zimu u Europi zamijeniti ugodnim temperaturama u Africi, točnije uputili su se u Hugardu u Egiptu. Natalija i Matija Obrovac te Daniel Straga oduševljeni viđenim, odlučili su s nama podijeliti svoje doživljaje.

– Prema Hurgadu smo krenuli direktnim letom iz Stuttgarta. Na putu smo letjeli preko glavnog grada Caira čiji je prizor noću iz zraka spektakularan – počinje priču Natalija.

– Sam dolazak na aerodrom je bio zanimljiv i tko ne zna, treba se već hvatati za džep. Vrlo ljubazno i srdačno vam ljudi uzmu kovčeg iz ruke i pomažu doći do agencije ili busa kojem pripadate i onda to fino naplate. Naravno nije “otimačina”, ali lagana zamka i je – priča nam Natalija, ali naglašava kako su ljudi ondje vrlo ljubazni i srdačni te uvijek spremni turistima pomoći.

– Ono što je zanimljivo, hoteli posjeduju velika dvorišta i svako dvorište ima naoružanog čuvara na ulazu. Iako se na prvu to čini jezivo, već drugi dan vam ulijeva nekakvu dozu sigurnosti – kaže Natalija.

U Egipat su otišli spremni i upoznati s ondašnjim običajima i “pravilima”, a posebice onima o kupovini.

– Ovdje su na snazi drugačiji standardi nego recimo u Europi, ovdje ne možete jednom reći da vam je nešto skupo ili da nećete kupiti, a kamoli samo pogledati i otići. Morate se cjenkati. Sama šetnja i razgledavanje grada bi nas skupo koštala da nismo bili spremni i upućeni da je najbolje prodavače ne gledati u oči ili još bolje uopće ne razgovarati s njima. Jedino tako je moguće nastaviti k cilju i razgledavanju – kaže nam Natalija.

– Prva ekskurzija bila je obilazak Hurgade i uz džamiju i druge lokalitete, posjetili smo veliku riblju tržnicu i trgovine suvenirima i parfemima. Zašto? Zato što vodič dovede svoje turiste do svojih prijatelja, obitelji, susjeda koji ondje prodaju te u dogovoru s njim tako zarađuju. Svaki turist uvijek kupi barem nešto pa tako i vodič dobije proviziju. To je njihov način života i tako preživljavaju, sve je u dogovoru. Cijene su različite, a za turiste vrtoglavo visoke, pogotovo ako se ne cjenkate. Suvenir u “klasičnoj” trgovini platili smo 48 egipatskih funta što je u eurima oko 2,50, dok kod vodičevih prijatelja kojima vas odvede bez da pita jeste li zainteresirani, cijena se kreće oko 10 eura – priča nam Natalija te ističe kako je zato potrebno biti upoznat s takvim trikovima kako ne bi bespotrebno potrošili novac.

Kako kaže, hoće li vam se svidjeti hrana ili ne, stvar je ukusa.

– U početku nismo baš bili oduševljeni, moram priznati, no sada je sve nekako došlo na svoje – ističe i dodaje da voda nije pitka o čemu su upozoreni po samom dolasku.

Poseban doživljaj bio im je odlazak u Cairo.

– Krenuli smo u 3 sata, imali smo svoja dva vozača i jednog vodiča. Vožnja od obećana 4 sata, ipak je trajala 7 sati. Da su nam organizatori ekskurzija odmah rekli koliko put zapravo traje, kao i većina turista bi odbili ponudu, svi smo pristali na 4 sata jer zvuči izdrživo i primamljivo. No na kraju nam ipak nije žao.

Sam posjet glavnom gradu Egipta nije za svakoga, rekli bismo. Zašto? Vrlo je prašnjav, preglednost je jako loša, a ono najgore je što nema prometnih pravila. Savjet je da nikako ne vozite ako ne morate. Ne paze jedni na druge, nego svatko sam na sebe – priča Natalija te dodaje kako Cairo nije siguran grad.

– Važno je imati dobrog vozača i vodiča. Da smo išli sami, kao pješaci, ne vjerujem da bi mogli sami. Previše je ljudi na ulicama, prodavaonica, svega. Cairo ima oko 10 milijuna stanovnika.

Posjet tkz. Mumificiranom muzeju je jako lijepo iskustvo. Prilaz mumijama i vrijednim kipovima bio je nevjerojatan to svakako treba posjetiti. Nakon muzeja ponovno se ide kod prijatelja ili poznanika vodiča, u proizvodnju papirusa. Njega oslikavaju egipatskim znamenitostima.

Zatim konačno piramide, dolazak i pogled već iz autobusa podizao je adrenalin u nama, kratak gubitak daha i nestrpljenje. To je svakako nešto neopisivo ni na tv-u ni preko slika na internetu, ni filmovi vam ne mogu dočarati ono što vi vidite ispred sebe i „opipljivo je“ jednostavno predivno – priča Natalija.

– Piramidama prilazi pješice, no imate mogućnost dolaska konjima ili devama što se uklapa u sam doživljaj. Prilaz i sam dodir piramida je nevjerojatan i teško opisiv doživljaj. Piramida Cheopsa, također poznata pod nazivom Velika piramida ili piramida od Khufua, najveća je piramida grupe Giza i može se istražiti njegova unutrašnjost, iako nema puno toga za vidjeti, osim grobnice s praznim sarkofagom.

Nismo ulazili u piramide, odlučili smo uživati u pogledu izvana. Odlučili smo jahati na devama i zatim stižu njihove slatke prijevare kojima ćemo se smijati cijeli život, no u tom trenutku nismo bili spremni, niti navikli na to.

Samo jahanje deve je koštalo 15 eura po osobi, nas je bilo troje što znači da smo dužni zajedno 45 eura i to nam se činilo u redu.

Dok smo jahali i uživali usred pustinje, zaustavio se vlasnik deva skupa s nama i fotografirao nas te rekao da moramo odmah sada platiti. Zamolio nas je da nikome ne kažemo jer će taj novac morati podijeliti s vodičem i ostalima, pa njemu neće ostati puno. Pristali smo mu platiti i pitali koliko, da bi nam on rekao po osobi dodatnih 15 eura, što nam je bio šok. Uz kratku diskusiju i cjenkanje ispalo je 25 eura za sve troje.

Povratak našem vodiču koštao je još dogovorenih 15 eura po osobi. Ne preostaje vam ništa nego se uhvatiti za novčanik i platiti. Srećom, to je bilo sve od trikova na koje smo naišli, barem što se nas tiče. No, to je njihov način i tako preživljavaju. Dok nekome može zvučati grubo i djelovati kao otimanje, nama se uz sve ove doživljaje ne čini toliko loše, no ne možemo ni poreći da je u jednu ruku otimanje na pristojan način.

Imaju kulturu, povijest, dobru klimu, more i to naplate kako god mogu, što je i u redu, na nama je da uzmemo ili ostavimo – kaže Natalija.

– Sto se sigurnosti tiče, ne treba vas čuditi ako vozača autobusa ugledate s pištoljem ili vojsku s puškama ispred trgovina ili centara, to je sve zbog sigurnosti turista. Vrlo im je važno da nemaju incidenata, što bi za njih bio veliki ekonomski gubitak – ističe Natalija te kaže kako su još uvijek u Egiptu u Hurgadi te će ostati još pet dana uživajući na trenutnih 25°C, kupajući se u toplom moru.

(www.icv.hr; foto: privatna arhiva)