3. ŽNL ZAPAD Šest pogodaka Hrvoja Filipovića u pobjedi Aršanja protiv Brane: Saša Štefanić strijelac četiri zgoditka za Turnašicu u Staroj Brezovici

Prvo ime utakmice između vodećeg Aršanja i osmoplasirane bačevačke Brane, koja je ovu utakmicu odigrala s deset igrača, bio je Hrvoje Filipović koji je s šest pogodaka predvodio svoju momčad do uvjerljive pobjede. Antonio Vrbančić bio je strijelac jednog zgoditka, a po jednom su mrežu zatresli i Josip Hampovčan te Toni Tudić. Dvostruki strijelac za goste bio je Igor Miota, a dodajmo kako domaća momčad nije iskoristila kazneni udarac u 82. minuti. Vratara Darija Sitara nije uspio svladati Mario Hranilović.

Još uvjerljivija bila je Turnašica koja je na gostovanju u Staroj Brezovici slavila s 10:0. Saša Štefanić četiri je puta svladao vratara Tomislava Borovčaka, u dva su navrata precizni bili Andrej Abramović i Marko Nemet, dok su po pogodak postigli Bernard Blažinčić i Željko Kajić.

Najzanimljivija utakmica bila je ona između No Limit Tvina i Sloge iz Dugog Sela, a domaća momčad došla je do pobjede iako je 25 minuta prije kraja bila u zaostatku od 3:1. Marin Šimić doveo je gostujuću momčad u prednost nakon osam minuta igre, izjendačio je Theo Filipović u 23., dok je David Bakić još jednom doveo Slogu u prednost dvije minute prije poluvremena. Kako je spomenuto, Luka Podnar povisio je prednost gostiju u 64. minuti, no No Limit je preokrenuo utakmicu u posljednjih 15-tak minuta. Tomislav Filipović smanjio je na 3:2 iz kaznenog udarca u 73., izjednačio je Luka Grbac tri minute kasnije, prvu prednost domaćinu donio je Grbac svojim drugim golom u 82., a konačnih 5:3 postavio je Ivan Katalinić tri minute prije kraja.

(www.icv.hr, mra)