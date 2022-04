FOTO&VIDEO Pomor pčela kod Nove Bukovice: Pčelari obavijestili policiju

Poznato je da nekontrolirano prskanje voćaka u cvatu, ali i drugih poljoprivrednih kultura na koje dolaze pčele, nažalost rezultira uginućem pčela. Proteklih dana pomor pčela dogodio se kod Nove Bukovice.

Predsjednik Udruge pčelara ”Lipa” Slatina Dario Kovač kaže da su skoro cijele pčelinje zajednice nestale.

– Jutros, u subotu, sam dobio dojavu od pčelara koji imaju pčelinjake na području Nove Bukovice da su pčele gotovo u potpunosti potrovane, da se bore za život i da su skoro cijele zajednice nestale, a upitno je koliko su potrovane samo pčele izletnice, a koliko su unijele peluda i nektara u same košnice, te koliko će nastradat samo leglo. Jučer je obavještena i policija koja je bila na uviđaju kod jednog pčelinjaka, uspjeli su policajci pronaći vlasnike nekih plantaža, ali nisu uspjeli, za sada, ustvrdit da li je s tih plantaža došlo do trovanja pčela. Također, jučer u petak su policija i vlasnici pčelinjaka pokušali stupit u kontakt sa veterinarskom inspektoricom u Slatini, ali po trenutnim informacijama nisu još u tome uspjeli, no svakako će biti i ona informirana i poljoprivredni inspektor iz Orahovice pa ćemo imati više informacija – kaže Kovač, te dodaje:

– Iako su poljoprivrednici kod kojih je bila policija izjavili da nisu prskali sa insekticidima, nego sa nekim prihranama, ali to je bilo u podne kada pčele najviše izlaze, sada na uljenu repicu, tako da ne bih nagađao dok ne dobijemo točne informacije. Štete su zasigurno velike. Kod jednog pčelara koji ima petnaestak kišnica sve su pčele uginule, a na dijelu kojeg zovu ”Topolak” kod pčelara Dražena Mikića na tridesetak košnica je katastrofalna situacija. Pravo stanje ćemo vidjeti poslije blagdana, kada malo zatopli, ali bojim se da je katastrofalno – dodao je Kovač, te izjavio kako je operativni plan pomorom pogođenih pčelara i njega kao predsjednika udruge stupiti u kontakt sa predsjednikom Pčelarskog saveza kako bi ih uputio u sve procedure koje postoje.

– Morat ćemo napravit zapisnik o svemu, a onda preko toga zapisnika, vjerujem, postupaju poljoprivredni inspektori – zaključio je Kovač.

(www.icv.hr, adf; Foto: privatni arhiv, D. Fišli)