Gradska glazba Virovitica bila je domaćin regionalnog natjecanja mažoretkinja “Prvi i viši korak”

Gradska glazba Virovitica danas (subota) je bila domaćin ovogodišnjeg natjecanja mažoretkinja „Prvi i Viši korak“ koje se već dugi niz godina održava u organizaciji Hrvatskog mažoret saveza. Natjecanje je održano pred prepunim gledalištem sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Virovitici, a svoje stečeno znanje pokazalo je 210 mažoretkinja u dvije kategorije, od onih najmlađih od 5 godina, do najstarijih od 18 godina.

Svečanost otvaranja ovog natjecanja svojom su nazočnošću uveličali župan VPŽ Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac, te predsjednik Hrvatskog mažoret saveza Alen Šćuric.

– Uistinu mi je drago što se ovako veliko mažoretsko natjecanje održava upravo u Virovitičko-podravskoj županiji, odnosno gradu Virovitici – rekao je prilikom otvaranja natjecanja župan Igor Andrović.

– Da je Virovitica sportski grad, posebno grad rukometa, to se zna odavno, a od sada će se moći reći i da se na ovim prostorima održalo i regionalno mažoretsko natjecanje, što je posebna čast za našu sredinu. Zahvaljujem svima koji su to omogućili, a prvenstveno organizatorima Gradskoj glazbi Virovitica, kao i svim natjecateljima, članovima mažoretskih klubova i njihovim roditeljima – zahvalio je tom prigodom župan Igor Andrović.

Posebno zadovoljstvo što je grad Virovitica domaćin natjecanja iskazao je i gradonačelnik Ivica Kirin pritom zahvalivši organizatorima, Mažoretkinjama Gradske glazbe Virovitica na odličnoj organizaciji ovog događaja.

– Ovako veliki događaj u ovom lijepom i novom ambijentu sportske dvorane OŠ Vladimir Nazor ne može ostati nezapažen. Osim neizmjernog zadovoljstva što se sve to događa upravo u Virovitici, to je i jedna velika promidžba našeg grada diljem Hrvatske. I ovom prigodom promoviramo naše vrijedne sportaše i sport kao zdrav način života. Za to su zaslužne mažoretkinje i njihovi treneri, ali i roditelji koji su dali svoj značajan obol za razvoj mažoretskog sporta u Virovitici. Zahvaljujem im zbog toga – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Predsjednik Hrvatskog mažoretskog saveza, ujedno i glavni sudac ovog natjecanja Alen Šćuric tom je prigodom pojasnio da se ovdje radi prvenstveno o motivirajućem natjecanju.

– Radi se o početničkom natjecanju u kojemu želimo motivirati djevojčice i djevojke da se krenu baviti mažoret plesovima i da jednog dana dođu u formaciju velikih i pravih mažoretkinja. Vjerujem da će im upravo ovo natjecanje biti i velika motivacija za to – rekao je Alen Šćurec.

Najveći teret natjecanja podnijeli su organizatori, Gradska glazba Virovitica sa svojim mažoret timom, što nam je potvrdila i predsjednica virovitičke gradske glazbe Lucija Martinko-Hock.

– Velika je ovo sreća, ali i odgovornost. Činjenica da je naša Gradska glazba po prvi put organizator ovako velikog natjecanja govori sama za sebe. Došlo nam je 210 natjecateljica iz Đakova, Našica, Bjelovara, Grubišnog Polja i Virovitice, odnosno naše regije. S obzirom na to da je natjecanje motivirajućeg karaktera svi su sudionici ujedno i pobjednici, a za svoj trud i znanje na kraju će dobiti i zaslužena priznanja. Moja zahvala ide prvenstveno Virovitičko-podravskoj županiji, Gradu Virovitici i Turističkoj zajednici grada, te svim donatorima i ljudima dobre volje koji su pomogli da se ovo natjecanje održi. Naravno, posebno bi zahvalila voditeljici mažoretkinja Gradske glazbe Virovitica Ani Paloš, te voditelju orkestra Silviju Palošu na njihovom izuzetnom trudu i zalaganju, kako sad tako i tijekom cijelog njihovog djelovanja u našoj Gradskoj glazbi – istaknula je predsjednica Lucija Martinko-Hock.

(www.icv.hr, bs, Foto: M. Rođak)