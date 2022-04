Jozo Marković iz Luga Gradinskog završio novi projekt: Uredio mali muzej starina, konobu “Jozin san”

Jozo Marković iz Luga Gradinskog već je odavno poznat kao dobra duša tog naselja u općini Gradina. Svi oni koji su u proteklih 5 ili 6 godina posjetili njegovo imanje, nisu tamo zatekli traktore i kombajne, nego lijepo uređeno dvorište, onako po starinski, kako se nekad uređivalo. Da bi upotpunio radost boravka, Jozo već niz godina na svom imanju organizira adventsko druženje i to u okružju mini replike svog sela Bilivode u BiH odakle je prije dvadeset pet godina zbog rata morao otići.

Sve što kod njega vidite, sagradili su on i njegova supruga Jelena jer veže ih ista ljubav, ona prema tradicionalnim običajima, starinama i svim onim ljepotama koje su krasile naše krajeve. No Jozin san je bilo zaokružiti tu priču malim muzejem starina, ali nije htio to baš nazvati muzej, nego nešto manje službeno, pa se odlučio prozvati ga konobom. Znamo da se konobama nazivaju uglavnom prostorije gdje se drži hrana i piće, no Jozina konoba sadrži i mnoge druge zanimljive stvari. Nedavno ju je završio i prozvao „Jozin san“.

– Eto, ja sam jedan od onih ljudi koji je ostvario svoj san – kroz smijeh nam je rekao ovaj zaista druželjubivi čovjek i nadasve dobar domaćin koji je jedva čekao da nam pokaže što je to novo smislio. I odista, na prostoru nekadašnje štale uredio je lijep prostor kojeg ispunjavaju razne starine, alati, suveniri, stari namještaj i mnoštvo drugih stvari.

– Nešto od tih starina imao sam ja, a dosta toga prikupio sam od starijih mještana Luga Gradinskog, ali i Bilivoda gdje sam rođen. Reklo bi se da je ovaj prostor kombinacija raznih kultura s obje strane rijeke Save. Ima tu ručnih radova, preslica, starih kreveta, raznih stolica, starinskih igračaka, slika i starih suvenira. Posebno su mi dragi dijelovi kola pa čak i cijela kola koja su montirana na stropu. Naravno sve to uljepšano je i glazbalima pa tako imam i jednu staru harmoniku poznate češke tvrtke „Delicia“. Radi se o jednoj od najstarijih i najpoznatijih tvrtki za izradu ovih glazbala. Doduše nedostaje joj nekoliko tipaka pa sad više služi kao eksponat, nego kao instrument, no ovaj prostor je kao stvoren za druženje uz glazbu. Nema ništa ljepše nego prigristi malo meze uz dobru kapljicu i dobru muziku, a sve to zavijeno u starinski štih vremena kako se nekad živjelo. Mislim da nam je to svima prijeko potrebno, da malo „stanemo na loptu“, da se opustimo i prepustimo miru nekog davnog vremena. Upravo iz tog razloga smo moja supruga Jelena i ja ostvarili „Jozin san“ u koji pozivam sve ljude dobre volje, a nadam se da ću upriličiti i malo svečanije otvaranje ovog mog novog objekta, tamo negdje oko skorog Uskrsa – rekao nam je Jozo Marković koji je ovime upotpunio svoje dvorište još jednim važnim elementom, mada vjerujemo da tu još nije kraj priče i da će Jozo na godinu opet smisliti nešto novo.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)