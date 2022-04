Kriza vlasti u Slatini se nastavlja, SDP i Fokus povukli podršku gradonačelniku i suradnicima

Nastavlja se kriza slatinske gradske vlasti. Vijećnici gradskog Vijeća Grada Slatine iz stranaka SDP i Fokus – Ksenija Plantak, Sanja Mrzljak Jovanić, Martina Tepeš i vijećnik Dario Vrbaslija održali su danas (ponedjeljak) konferenciju za medije na kojoj su naglasili kako gradonačelnik Denis Ostrošić i gradska Uprava više nemaju njihovu podršku u radu. Razlog je niz nepravilnosti i nezakonitosti na koje su javno upozoravali na vijećima, odborima, sastancima, na koje nije bilo reakcije te koje su u konačnici prijavili i DORH-u te USKOK-u, objasnili su.

Podršku im je dao i predsjednik stranke Fokus Davor Nađ.

IZNEVJERENA OBEĆANJA

-Na samom početku mandata 2021. godine postigli smo politički dogovor o suradnji u Gradskom vijeću koja će se odvijati na vrlo otvoren, transparentan i svima prihvatljiv način. Svoju potporu kao vijećnici dali smo predsjedniku vijeća Damiru Jakšiću, što smo potvrdili i izglasavanjem Proračuna za 2022. godinu, unatoč tome što su se već tada pojavile prepreke u suradnji i odnosima te brojna neodgovorena pitanja – rekla je Sanja Mrzljak Jovanić (SDP).

Dario Vrbaslija (Fokus) stavio je naglasak na transparentnost proračuna za svakog građanina kao i transparentnu javnu nabavu svih gradskih tvrtki, koju su kao prioritet, kaže, tražili prilikom sklapanja nove koalicije.

-Transparentnost smo i prije i danas jasno komunicirali javno na sjednicama gradskog vijeća, no oni se ne poštuju. Postavljali smo pitanja na koja nismo dobili odgovore, što uistinu koči normalnu i dogovorenu suradnju te su nam se javile različite sumnje u pravilnost poslovanja gradonačelnika i njemu bliskih suradnika. Kao vijećnici, nismo dosad šutjeli, o svim sumnjama smo pitali i javno na vijećima o čemu postoje zapisnici i razni mailovi upućeni gradonačelniku, pročelnicima i predsjedniku Gradskog vijeća -kaže Vrbaslija.

SDP i Fokus želi što hitniju sjednicu Vijeća, kako bi gradonačelnik Ostrošić sa suradnicima na njoj, poručuju, odgovorio na niz pitanja na koja njima mjesecima ne odgovara. Nisu za nove izbore, osim ako je to jedina nužnost, kažu, da se Grad sačuva od novih nezakonitosti u poslovanju.

NASTAVAK ŠUTNJE

Pressica nije posljedica smjene članova SDP-a i Fokusa na mjesto s dužnosti članova upravnih odbora u gradskim poduzećima i ustanovama, rekli su, već je potaknuta konačnim ignoriranjem od strane gradske uprave na sva pitanja i prijedloge koje su im podnijeli u posljednjih nekoliko mjeseci. Zašto su čekali mjesecima, pitali su novinari.

-Nismo htjeli reagirati ‘na prvu’ i s nepotpunim podatcima – bio je odgovor.

Vijećnica S. Mrzljak Jovanić danas je izrazila sumnju u financijsku situaciju grada Slatine, budući da je bez suglasnosti i znanja Gradskog vijeća podignut kredit od 1,5 milijuna kuna. -Gradonačelnik je gotovo svakodnevno odsutan s radog mjesta i pitamo se tko vodi Grad.

Postavili smo pitanje suradnje i plaćanje konzultantskih usluga privatnoj tvrtki koja sjedište ima izvan Grada Slatine i koja pravno savjetuje gradonačelnika, izrađuje pravne akte za Grad i gradske ustanove, iako u samoj Gradskoj upravi ima 5 pravnika i 4 upravna pravnika. Vlasnik spomenute tvrtke zastrašivao je mailovima zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe kao i članove Vatrogasnog vijeća. Ujedno, ne ulaže se dovoljno u rad, kadar i opremu JVP-a Slatina, iako financijskih sredstava za to ima dovoljno – upozorila je S. Mrzljak Jovanić.

ZAKINUTI ZA VELIKE I VAŽNE PROJEKTE

Bivša gradonačelnica i aktualna SDP-ova gradska vijećnica Ksenija Plantak rekla je kako je stranka ušla u novi mandat u kojem je podržala predsjednika vijeća Damira Jakšića, ali da više ne mogu podnositi to što Slatina ne koristi važne prilike za svoj razvoj. Sva obećanja s kojima se ušlo u novu koaliciju, raspršila su se.

– Slatina je nemarom i površnošću rada pročelnika i gradonačelnika izostala u prošlom mandatu iz Projekta Slavonija i Baranja. Bilo nam je prezentirano da ćemo biti uključeni u drugi krug regeneracije malih gradova, što ne isključuje korištenje sredstava iz tog projekta, no kad listate županijsku razvojnu strategiju Slatina je u njoj zastupljena vrlo skromno. Pravih projekata za iduće razdoblje koje je izdašno i jamči oporavak i otpornost po planu Vlade RH za Slatinu nema.

Ovaj će grad opet ostati zakinut. Prvo nepripremljena dokumentacija, drugo financijska rastrošnost u prošlom mandatu te sadašnja nepromišljenost da se osigura učešće za buduće projekte, sve je to dokaz da se dano obećanje nije ispunilo.

Apeliramo na sadašnje obnašatelje bitnih dužnosti u gradu da se ovo skrivanje pravih podataka od vijećnika i obmanjivanje javnosti svede na minimum ili izostavi, kako bi Slatina iskoristila Vladin plan nacionalnog oporavka i otpornosti jer to zaslužujemo. Danas zaostajemo za gradovima slične veličine – upozorila je K. Plantak.

PRIJAVE NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA

Vijećnici su upozorili na problem vezan uz Dječji vrtić Zeko, Pučko otvoreno učilište Slatine, Gradsku razvojnu agenciju i Glazbenu školu Milka Kelemena, na zapošljavanje vijećnice Domovinskog pokreta u muzeju na nepotrebno radno mjesto s čijom se plaćom moglo pokriti smještaj šestero djece u dječjem vrtiću te na kaznenu prijavu DORH-u i USKOK-u vezanu uz problem Kampusa Slatina (bivši Gaj Slatina) te problematiku društvenih domova.

Ujedno, govorili su i o prekoračenju ovlasti budući da je gradonačelnik na svoju ruku razriješio dužnosti članove upravnih odbora gradskih institucija i ustanova. To može samo Vijeće, rekli su.

Vijećnica Martina Tepeš i zaposlenica Glazbene škole Milka Kelemena ukazala je kako je mjesecima pokušavala ishoditi suradnju s Gradskom upravom, a vezano uz smještaj u vrtiću. Gradski DV Zeko u ovom trenu nema ravnatelja, približavaju se novi upisi, a na sadašnjoj listi čekanja je 50 djece. Većina njih ima oba roditelja zaposlena i nemaju alternativu za čuvanje, upozorila je Tepeš.

-U suradnji s ravnateljicom privatnog vrtića otvorila se prilika tamo, za smještaj 12-15 djece. Gradonačelniku i zamjeniku sam osobno predložila da se i za njih osigura sufinanciranje u iznosu od simboličnih tisuću kuna mjesečno, što bi Grad mjesečno opteretilo s 12 do 15 tisuća kuna, na što su mi odgovorili kako novca u proračunu za to nema. No ono što je vidljivo, a vezano je uz transparentnost i javnu aplikaciju koja donosi poslovanje i isplate Grada, je da je slatinskom Informativnom centru u tri mjeseca iz gradskog proračuna isplaćeno oko 680.000 kuna. A za zaposlene roditelje i djecu koja zaista trebaju vrtić nije bilo 12 tisuća kuna mjesečno. I to smo prijavili nadležnim institucijama i čekamo njihov odgovor – rekla je Tepeš.

NISU ZA IZBORE

Vijećnici su danas pozvali gradonačelnika da razbije zid šutnje i na vijeću odgovori na sva pitanja te u međuvremenu „slobodno objavi transparentno sve račune i sve ugovore od 2017.godine, ne samo za gradsku Upravu nego i za sve javne ustanove”.

– Mi se nemamo čega sramiti, smatramo da smo radili ispravno i dobro. Mi želimo biti vijećnici grada Slatine, a ne politički taoci nečijih odluka. Krize rada gradskog Vijeća nema, nas je i dalje 15 i ti vijećnici moraju odlučiti što je najbolje za Grad. Mi nismo za izbore, no bit ćemo za njih spremni ako drugog izbora ne bude. Nastavljamo s aktualnim pitanjima, amandmanima i prijavama – zaključili su. (www.icv.hr, mlo)