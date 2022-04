Ljudovik Noci svojim nakitom 30 godina spaja ljubavi, prijateljstva i obitelji

Našice su iznimno zanimljiv grad prepun ljudi koji sobom nose lijepe i dirljive priče, bilo da je riječ o obrtnicima, voćarima, sportašima, ribičima ili šumarima, a posebno hrvatskim braniteljima, svatko ima svoju priču. I nije zato čudo kada jedno sunčano prijepodne prošećeš središtem Našica da naletiš na nekoliko takvih ljudi. A baš u samom središtu grada, ne može se ‘promašiti’ veliki i poznati natpis Goldfinger, čuvena i odlična zlatarna vlasnika Ljudovika Nocija.

Ljudovik Noci svakog uvijek dočeka s osmijehom i lijepom riječju, no iako pomalo samozatajan kada je riječ o pričanju o sebi, ipak je uz malo poticaja priznao kako smo došli u ‘pravi trenutak’.

– Hvala vam što ste me posjetili i baš je ovo lijep trenutak jer 1. svibnja moja radnja proslavit će punih 30 godina otkako je otvorena. Sjećam se kao danas, bilo je to 1. svibnja 1992. kada smo sve pripremili za otvorenje, no naravno kako je to blagdan, službeno otvorenje bilo je 2. svibnja i eto, 30 godina smo u Našicama i posebno sam sretan što sam u ovom gradu i što sam tu kao i moja cijela obitelj stekao mnoga divna prijateljstva – priča Ljudovik Noci.

Svojim nakitom ‘spojio’ je ljubav, prijateljstva, obitelji, a kod njega su nebrojeni mladenci kupili prstenje za vjenčanja. O svom nakitu priča s puno emocija, svaki komad predstavi do posljednjeg detalja.

– Kao što sam rekao meni su najvažniji ljudi i da su oni zadovoljni i sretni, to je najveći uspjeh našeg posla. Najsretniji sam kada netko kod nas nešto kupi pa svaki put kada prolazi pokraj radnje skrene, zahvali s osmijehom, nema veće sreće – kaže je Ljudovik Noci, čovjek velikog srca jer osim nakita s dušom, on ima srce za sve, sa svima popriča, podijeli savjete, svima pruži ruku i uvijek sve isprati s osmijehom.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)