Ovoga vikenda u Kinu Pitomača očekuju vas čak tri kino projekcije

Kino Pitomača ovoga vikenda priprema čak tri kino projekcije. U petak, 8. travnja s početkom u 19 sati, pogledajte akcijski film „Badman“. U subotu, 9. travnja s početkom u 19 sati pogledajte još jedan akcijski film „Hitna pomoć“. Dok je u nedjelju, 10. travnja s početkom u 18 sati, na rasporedu animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik „Priče iz skrivenog grada: Banda čupavih repova“.

BADMAN

Izvorno ime: Superwho? / Super-héros malgré lui

Redatelj: Philippe Lacheau

Žanr: akcija, komedija

Uloge: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Alice Dufour, Jean-Hugues Anglade

Trajanje filma: 82 minuta

Godina: 2022.

Država: Francuska

Sadržaj filma: Kad mu producent francuskog filma o superjunaku pod nazivom Badman ponudi glavnu ulogu nakon prerane smrti glumca koji je trebao igrati lik, čini se da se sreća konačno okrenula u Cedricovu korist. Međutim, jedne noći kada doživi prometnu nesreću, Cedric dobiva amneziju i kada se osvijesti, misli da je on zaista Badman i da ima misiju koju treba ispuniti. Bez obzira na gadgete s njegovog kostima, Cedric će se morati suočiti s gangsterom i ponovno zadobiti poštovanje svog oca, policijskog komesara. Moći će računati na svoju sestru Éléonore (Elodie Fontant) i svoja dva najbolja prijatelja Adama (Tarek Boudali) i Seba (Julien Arruti).

HITNA POMOĆ

Izvorno ime: Ambulance

Redatelj: Michael Bay

Žanr: akcija, triler

Uloge: Eiza González, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II

Trajanje filma: 136 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Na ulicama Los Angelesa u samo jednom danu tri života će se zauvijek promijeniti. Riječ je o najvećoj pljački banke u povijesti grada i mogućim plijenom od 32 milijuna dolara. Kako je došlo do toga? Odlikovani veteran Will Sharp nema novca za plaćanje troškova liječenja svoje žene. Očajan, zatraži pomoć od osobe od koje to nikako nije smio – svog posvojenog brata Dannya (Jake Gyllenhaal), karizmatičnog kriminalca. Danny ponudi bratu sudjelovanje u velikoj pljački, a kako je život njegove žene na kocki, Will ga ne može odbiti. Stvar pođe po zlu kada braća otmu vozilo hitne pomoći u kojemu se nađu ozlijeđeni policajac u borbi za život kao i medicinska tehničarka Cam Thompson. U bjesomučnoj potjeri bez kraja, braća moraju izbjeći policijske snage cijelog grada, održati svoje taoce na životu i pritom ne ubiti jedan drugoga. Ovo će biti najuzbudljiviji bijeg iz L.A.-a kojeg smo ikad vidjeli.

PRIČE IZ SKRIVENOG GRADA: BANDA ČUPAVIH REPOVA – SINK

Izvorno ime: Combat Wombat

Redatelj: Ricard Cussó

Žanr: animirani

Uloge: Mirela Brekalo-Popović, Lovro Juraga, Ronald Žlabur, Ana Begić Tahiri, Janko Rakoš

Trajanje filma: 86 min

Godina: 2020.

Država: Australija

Sadržaj filma: Na periferiji Skrivenog grada živi Megi Kopačević, razdražljiva vombatica koja živi usamljeno u nadi da će jednog dana pronaći svog životnog partnera. U jednom od svojih noćnih izlazaka, ona nesvjesno zaustavlja svađu između dvije zavađene bande, i to jednim udarcem svoje snažne stražnjice. Ubrzo se Megi nađe u središtu pozornosti kao najnovija superheroina grada. Preuzima vodstvo bande, poznatije kao Bande čupavih repova, prijateljske, ali žestoke u borbi protiv kriminala. Međutim, nisu svi stanovnici Skrivenog grada sretni kad ih vide.