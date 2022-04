Polaznici i učenici COOR-a šetnjom gradom obilježili Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Polaznici i učenici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica sa svojim su učiteljicama i odgajateljicama šetnjom gradom obilježili Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Već tradicionalno, Centar se uključio u obilježavanje ovog dana kojemu je cilj skrenuti pozornost javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovog složenog poremećaja.

– Cijeloj našoj lokalnoj zajednici ovako želimo približiti autizam kao stvarnost. Da je riječ o osobama koje žive s nama te kako njihovim obiteljima često treba podrška i pomoć u svim periodima njihova života, od dječje do odrasle dobi. Želimo skrenuti pozornost na to da, makar smo uspjeli u velikom broju obitelji pružiti nekakvu ranu podršku, podršku kroz školski sustav, ipak ostaje otvoreno pitanje odrasle dobi osoba sa autizmom. Ne samo kod nas nego i na razini cijele države, ali i svijeta. Ovom akcijom želimo skrenuti pozornost na to da su osobe s poremećajem autističnog spektra zaista jedinstvene, da ne možemo usporediti dvije osobe s ovim poremećajem, ali svakako možemo pridonijeti tome da svakoj osobi pružimo ono što joj treba u svojoj zajednici. Najveću podršku treba obitelj, a mi kao zajednica možemo oblikovati njihov život i pomoći im da ostvare svoj puni potencijal – rekla je ravnateljica COOR-a Stanislava Đurčević.

(www.icv.hr; foto: M. Rođak)