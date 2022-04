Policija objavila detalje prometne nesreće: Mlada vozačica (19) sletjela s ceste, udarila u obiteljsku kuću i potom u stablo

Policija je objavila detalje nesreće koja se dogodila jučer (utorak) oko 14 sati. Kako su izvijestili, automobilom virovitičkih registarskih oznaka upravljala je mlada 19-godišnja vozačica.

– Prilikom uključivanja u promet iz Vinogradske ulice u Virovitici na kolnik ulice Josipa J. Strossmayera, naglo je krenula iz mjesta, postižući pritom gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, odnosno na takav način da je došlo do proklizavanja pogonskih kotača, zbog čega je izgubila nadzor nad vozilom i nastavila se nekontrolirano kretati u smjeru sjeveroistoka. Prešla je preko prometne trake za vozila iz suprotnog smjera, biciklističke trake, zelene površine i nogostupa sa sjeverne strane kolnika, nakon čega je došlo do udara prednjeg lijevog dijela osobnog automobila u zid kuće kbr. 96 i metalni oluk za odvodnju vode sa krova. Nakon udara u zid kuće došlo je do odbijanja vozila od zida i udara prednjeg dijela automobila u putokaznu ploču i stablo na zelenoj površini gdje se i zaustavila. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba – stoji u policijskom izvješću.

Protiv 19-godišnjakinje slijedi obavijest o počinjenom prekršaju.

