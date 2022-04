S radom uskoro počinje dentalni odjel novog orahovačkog Centra za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti: Stomatološke usluge bit će dostupne svima potpuno besplatno

Sve je spremno za početak rada dentalnog odjela novog Centra za dijagnostiku i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti u Orahovici.

Danas (ponedjeljak) su, naime, ordinacije obišli dr. Davor Seifert, izvanredni profesor na Fakultetu za Dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i stomatolog iz Zagreba te predavačica na Fakultetu dr. Dorotea Petrović u pratnji koordinatorice ovog dijela priče Centra, magistra fizioterapije Marlene Brstilo-Čičković. Davor Seifert naglasio je kako je dentalni odjel u Orahovici napravljen na jedan iznimno moderan način u korak sa svim svjetskim odjelima.

– Posebno mi je drago da ovaj prekrasni Centar počinje raditi baš u dentalu. O ovim ordinacijama imat ćemo osam radnih mjesta u kojima će pružati usluge iz bilo kojeg područja dentalne medicine. Ovaj prostor, odnosno ordinacije vrhunski su opremljene jednako kao što su to danas svugdje u svijetu. Ono što je najvažnije, naše su usluge dostupne svima. Nas ne zanimaju ugovori s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, tko ima ili nema novaca, jer je sva usluga ovdje besplatna. U daljnjim fazama namjeravamo pustiti u rad i rendgen za zube s najsuvremenijom tehnikom koja danas postoji i to potpuno otvorenog tipa, dakle dostupan za sve. To će zasigurno olakšati posao i stomatolozima s ovog područja, a posebno pacijentima – kaže dr. Seifert.

Tom prigodom Seifert je naglasio kako će u ovim ordinacijama raditi studenti završne 6. godine Fakulteta za dentalnu medicinu.

– Oni će ovdje obavljati svoju kliničku praksu. Nekada se to zvalo staž, a danas je to integrirano u 6. godinu, znači nemaju nikakve ispite nego samo provode vrijeme radeći s pacijentima. Svaki početak je težak, tako da će u startu biti osam studenata, a kasnije će ovdje biti cijela godina, dakle oko 30 studenata i radit će u dvije smjene. Moram naglasiti da smo otvoreni za sve, tko god bude želio, od osnovnog pregleda zuba do svih ostalih dentalnih zahvata. Mi mo zapravo pomoć i asistencija lokalnim stomatolozima – zaključio je Seifert.

Rad sa studentima nadzirat će dr. Dorotea Petrović, asistentica na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, koja je naglasila da uz ovu priču Fakultet ima u planu i novi preventivni program.

– Bit ću cijelo vrijeme uz naše studente koji ovdje budu obavljali stručnu praksu. Ovo je idealan prostor i uvjeti za razvoj naših budućih stomatoloških stručnjaka koji to zapravo već i jesu, a ovdje će se dodatno usavršiti. Pokrenuli smo preventivni program za prevenciju karijesa kod djece putem kojeg ćemo raditi i sadržaje u školama i vrtićima kako bismo osnažili svijest o oralnom zdravlju te potaknuli roditelje i djecu da posvete veću brigu tome – zaključila je Petrović.

Za početak rada ovog dentalnog odjela potrebna je još samo dozvola Ministarstva zdravstva, kako su rekli s orahovačkog Fakulteta, sva dokumentacija je poslana i čeka se samo potvrda kako bi odjel započeo s radom.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)